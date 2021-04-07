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台江迎神祭 廟會遶境交管措施報你知
台南市安南區鹿耳門天后宮4月9日至11日，舉辦「2021台江迎神祭」廟會活動，共有130餘間宮廟參與，預計將有上萬人參與遶境，警方規畫遶境隊伍行經區域及路段，實施交通管制措施，今天呼籲民眾注意行車動線。
今年台江迎神祭遶境範圍主要以安南區為主，並將前往山上、大內、善化、安定等溪北地區宮廟參香，估計逾萬人參與遶境，感受媽祖澤惠萬民的感動。
遶境隊伍9日清晨於鹿耳門天后宮集結後，前往山上、大內、善化、安定等區21間宮廟參香，當晚返回安南區駐輦於「中洲寮保安宮」。翌日於安南區安吉路以東區域遶境，前往18間宮廟參香，晚上駐輦於「什三佃慶興宮」。第3天清晨，再有50餘宮廟神轎於什三佃慶興宮集結加入遶境，屆時將有132間宮廟參與，約晚上10點返回鹿耳門天后宮安座。
廟方活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，儘量避開遶境區域，以避免受到交通壅塞影響。相關活動細節可至「鹿耳門天后宮」官網（ https://pro.godroad.tw/E210401/ ）查詢。
台南市警三分局說，廟會活動適逢周末假日，預料對市區交通產生衝擊。為維護遶境秩序，維持交通順暢，警方多次與主辦廟方會商研議交通疏導與秩序維護事宜，一起來維持交通順暢。
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