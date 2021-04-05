不是清明過了就沒事 把握今起4天除穢布新拚轉運

清明連假雖已步入最後一天，但想招福添財，扭轉壞運氣，其實還有機會；民俗專家廖大乙說，清明節後4天仍是除穢迎新的好時機，盡快將乾枯花木盆栽、缺角破碗或破鏡、髒亂的冰箱或菜櫥清一清，一樣能有甩掉噩運、增添好運的效果。

廖指出，多數民眾知道春節前除舊布新，其實清明也是，因為大地欣欣向榮帶來新氣象，所以也是除穢轉運、清掉壞磁場，引好氣場入家宅的絕佳時節，且不侷限在清明節前，從今起的清明後4天內趕快把忌諱物品丟一丟，同樣能拚轉運。

「枯木、破鏡不要留！」廖大乙說，枯乾盆栽、花木要丟掉，因「枯木」諧音「哭墓」帶喪氣，放家裡不好看也不吉利，也盡量別放帶刺的植物；還有缺角的破碗、破鏡等，畢竟破了碗和鏡子帶有「事情難圓滿」之意，使用也有受傷風險，該丟。

還有，單隻的襪子、破掉的鞋子最好也都丟掉，除了破掉和成對僅留單均象徵不圓滿外，民間用語及傳統裡的「破鞋」是貶義詞，且「鞋」與「邪」同音，家中留破鞋，恐導致好運無法進入家宅，把握時機斷然扔掉，財神也才能進家門。

再來就是，放置食物、食材等物品的冰箱和菜櫥也應該要找一天整理，把過期、用不到的通通清掉，要是清出來的食物太多，趁新鮮吃掉或分享給別人都可以，盡量讓冰箱和菜櫥整潔，不僅降低吃壞肚子可可能，也有助腸胃和身體清爽。