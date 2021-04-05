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不是清明過了就沒事 把握今起4天除穢布新拚轉運

聯合報 / 記者賴香珊／南投即時報導
民俗專家建議，可趁清明時節整理冰箱和菜櫥內的過期或用不到的食材、食物。記者賴香珊／攝影
民俗專家建議，可趁清明時節整理冰箱和菜櫥內的過期或用不到的食材、食物。記者賴香珊／攝影

清明連假雖已步入最後一天，但想招福添財，扭轉壞運氣，其實還有機會；民俗專家廖大乙說，清明節後4天仍是除穢迎新的好時機，盡快將乾枯花木盆栽、缺角破碗或破鏡、髒亂的冰箱或菜櫥清一清，一樣能有甩掉噩運、增添好運的效果。

廖指出，多數民眾知道春節前除舊布新，其實清明也是，因為大地欣欣向榮帶來新氣象，所以也是除穢轉運、清掉壞磁場，引好氣場入家宅的絕佳時節，且不侷限在清明節前，從今起的清明後4天內趕快把忌諱物品丟一丟，同樣能拚轉運。

「枯木、破鏡不要留！」廖大乙說，枯乾盆栽、花木要丟掉，因「枯木」諧音「哭墓」帶喪氣，放家裡不好看也不吉利，也盡量別放帶刺的植物；還有缺角的破碗、破鏡等，畢竟破了碗和鏡子帶有「事情難圓滿」之意，使用也有受傷風險，該丟。

還有，單隻的襪子、破掉的鞋子最好也都丟掉，除了破掉和成對僅留單均象徵不圓滿外，民間用語及傳統裡的「破鞋」是貶義詞，且「鞋」與「邪」同音，家中留破鞋，恐導致好運無法進入家宅，把握時機斷然扔掉，財神也才能進家門。

再來就是，放置食物、食材等物品的冰箱和菜櫥也應該要找一天整理，把過期、用不到的通通清掉，要是清出來的食物太多，趁新鮮吃掉或分享給別人都可以，盡量讓冰箱和菜櫥整潔，不僅降低吃壞肚子可可能，也有助腸胃和身體清爽。

廖更建議，丟東西時可在心中默唸「好運來，壞運去，福氣到我家」，強化除穢布新感受；過年沒貼春聯，可利用清明時節在進門45度角位置，用不透明花器插5枝萬年青，迎新去濁招好運，但記得枯黃就換新，常保翠綠才能轉掉壞運氣。

民俗專家建議，可趁清明時節整理家中碗盤，並丟掉破裂缺角的，除穢布新有助運勢。圖／本報資料照
民俗專家建議，可趁清明時節整理家中碗盤，並丟掉破裂缺角的，除穢布新有助運勢。圖／本報資料照

冰箱 盆栽 清明節

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