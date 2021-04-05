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麥擱燒阿！掃墓火警每趟至少3噸水 消防局：珍惜水資源

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市消防局各分隊，都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火。記者卜敏正／翻攝
嘉義市消防局各分隊，都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火。記者卜敏正／翻攝

清明掃墓火警不斷，嘉義縣4天連假發生近百起公墓雜草火警，出勤百餘量次水箱車救火；嘉義市轄區公墓不多，各分隊都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火；消防員直言，每趟雜草火警出勤要消耗3到6噸水源，現在水庫見底、水資源不足，發水袋若能提醒、減少掃墓火警，真的可省好多水。

嘉義縣消防局統計，今年清明假期4月2至4日，掃墓等雜草火警已發生91件、僅4日1天就有55件，共出動91輛車次、169人次滅火；嘉義市轄區公墓較少，僅有1件公墓雜草火警，各分隊也在轄區包括北社尾路601巷內、林森東路269巷內、光正街、學府路墓園、彌陀路靜思堂後方潭頂路等處發放水袋、宣導。

嘉義市消防局第一分隊分隊長楊友仁，昨也旱分隊同仁到潭頂路公墓一帶，實施警戒勤務，提供掃墓民眾免費借用鐮刀、爪耙子、鋤頭、手套、垃圾袋、杯水，並發送水袋，提醒防範清明掃墓山林野火。

楊友仁表示，依照過去出勤任務經驗，每次掃墓雜草火警，小火警要出勤1到2輛水箱車，每輛水箱車約有3噸用水，若雜草燃燒範圍大，可能要出動4輛次，或12噸水庫車，要撲滅野火所耗費水資源真的不少。

楊友仁提醒，掃墓火警最常見就是為燒雜草、燒冥紙殘殘火，民眾掃墓後離開墓地前，一定要仔細檢查是否有未熄滅殘火，妥善運用水源將餘火澆熄再離去，切勿因一時的不察、大意造成嚴重損失，尤其近期氣候乾旱、水源缺乏，請大家一起珍惜水資源。

嘉義市消防局各分隊，都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火。記者卜敏正／翻攝
嘉義市消防局各分隊，都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火。記者卜敏正／翻攝
消防員表示，每趟雜草火警出勤都要消耗至少3到6噸水源，甚至更多。記者卜敏正／翻攝
消防員表示，每趟雜草火警出勤都要消耗至少3到6噸水源，甚至更多。記者卜敏正／翻攝

嘉義 水資源

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