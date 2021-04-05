麥擱燒阿！掃墓火警每趟至少3噸水 消防局：珍惜水資源

清明掃墓火警不斷，嘉義縣4天連假發生近百起公墓雜草火警，出勤百餘量次水箱車救火；嘉義市轄區公墓不多，各分隊都在轄區公墓周邊發放水袋、宣導防火；消防員直言，每趟雜草火警出勤要消耗3到6噸水源，現在水庫見底、水資源不足，發水袋若能提醒、減少掃墓火警，真的可省好多水。

嘉義縣消防局統計，今年清明假期4月2至4日，掃墓等雜草火警已發生91件、僅4日1天就有55件，共出動91輛車次、169人次滅火；嘉義市轄區公墓較少，僅有1件公墓雜草火警，各分隊也在轄區包括北社尾路601巷內、林森東路269巷內、光正街、學府路墓園、彌陀路靜思堂後方潭頂路等處發放水袋、宣導。

嘉義市消防局第一分隊分隊長楊友仁，昨也旱分隊同仁到潭頂路公墓一帶，實施警戒勤務，提供掃墓民眾免費借用鐮刀、爪耙子、鋤頭、手套、垃圾袋、杯水，並發送水袋，提醒防範清明掃墓山林野火。

楊友仁表示，依照過去出勤任務經驗，每次掃墓雜草火警，小火警要出勤1到2輛水箱車，每輛水箱車約有3噸用水，若雜草燃燒範圍大，可能要出動4輛次，或12噸水庫車，要撲滅野火所耗費水資源真的不少。