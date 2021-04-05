新鮮天然海味 將軍火燒蝦捕撈近尾聲

清明過，南風將起，台南市將軍區青鯤鯓著名的「火燒蝦」捕撈進入尾聲，業者忙曬蝦乾，以因應清明、端午年節需求，漁民說，採天然日曬火燒蝦蝦乾，吃起來口感就是不一樣，是天然海味。

從事火燒蝦買賣逾37年的青鯤鯓婦人周寶猜，對火燒蝦如數家珍；69歲的她說，火燒蝦以每年約11月北風起至翌年農曆前後最多，直到南風吹起為止，現在產期將結束，預估到本月底告一段落。

年輕時開過餐廳的周寶猜說，新鮮野生蝦，以人工剝殼、去沙腸排列整齊，再以強烈日光照曬，夏天南部日照強，約兩天可完成，冬天或陰天最少要曬一星期；通常8台斤生蝦製成1台斤蝦乾，蝦乾加點油拌炒，就是最棒下酒菜，當地居民則喜歡加入炒飯或炒麵，美味一樣棒。

她說，早年火燒蝦盛產時，青鯤鯓超過一半以上居民都在曬蝦乾。許多漁民撈捕上岸後就直接運來，還覆蓋冰塊確保新鮮度，除有產地價格優勢，品質更棒，目前約剩下4至5戶，大都有固定客戶。