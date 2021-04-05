雲林沿海鄉親高喊「土炭換瓦斯」 要求台塑改燃天然氣

雲林縣空氣汙染問題備受關注。據統計，麥寮電廠及汽電共生廠燃煤排放源占全縣空汙2成；前麥寮鄉長許忠富、台西權益養殖促進會理事長林源泉今率數十名沿海地區民眾，與台灣環保聯盟會長劉志堅、中興大學教授莊秉潔和亞洲大學教授林家安等人召開記者會並發起連署行動，要求台塑公司全面改燃天然氣，還給人民一口乾淨空氣。

據悉，台塑一年燃煤量約1千萬噸，麥寮電廠年排放量約200萬噸，而16座汽電共生廠年排放量約800萬噸；據了解，台塑公司評估將麥電轉型為燃氣電廠，但汽電共生廠並未在評估範圍內。

林源泉表示，地方要求台塑全面「土炭換瓦斯」，兩者同時轉型，即刻起號召地方各團體及民眾執行第一階段連署，預計在6月達到2萬份連署，並向中央請願。

林源泉說，民意希望以理性表達訴求，籲請台塑公司積極面對此問題，與中央及地方展開溝通，並訂定與公開說明天然氣接收站處理方式、時程表及對16座汽電共生廠處置態度。

莊秉潔則表示，根據資料顯示，雲林沿海地區的呼吸道就診率頗高，這和燃煤及煉油製程相關，由於外界對天然氣的印象就是怕發生氣爆，不過其密度比空氣還輕，外洩即揮發，並不會發生氣爆，因此有必要改燃天然氣。

林家安指出，麥寮發電廠合約在2025年到期，中央及地方政府都很注重全球氣候變遷問題，尤其其燃煤量接近中火，雖說天然氣為過度能源、但勢在必行，民意與中央立場一致，最終目標都是希望麥電除役。

許忠富說，台塑企業總裁王文淵曾親口答應蔡英文總統建麥寮天然氣接收站，以天然氣取代汙染嚴重的煤，配合政府進行能源轉型，且經濟部長王美花面對國會議員質詢時也明確答詢台塑會改燃天然氣，地方認為這是正確方向，應強力支持與督促。

雲林縣環保局表示，近年在中央及縣府加強管制與各界配合減量下，縣內空氣品質逐年改善，包括PM2.5從2016年高達26.6微克（μg/m3），到去年已降至17.6微克，改善幅度30、40%；另AQI值小於100的空氣品質數據，從2016年73%，到去年提升至89%。