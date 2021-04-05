影／蔡易餘早起參加路跑 花了1小時瘦了0.7公斤

立委蔡易餘日前遭蔡英文總統勒令減重，否則將開除黨籍，他今天凌晨6時參加嘉義縣東石鄉良闊盃半程馬拉松，輕鬆跑完前面3至4公里的路程，花費約1小時左右，體重也由106.9公斤降至106.2公斤。

嘉義縣東石鄉6屆良闊盃半程馬拉松今天清晨5時於東石鄉福靈宮隆重登場，縣長翁章梁、法務部政務次長蔡碧仲等也蒞臨現場為參與民眾打氣加油，並於開跑前一同為台鐵太魯閣號罹難者默哀。

開跑10分鐘後，立委蔡易餘也身著短褲現身會場，民眾爭相與其合影，一陣簇擁下蔡易餘才從起跑點以慢跑方式前進，但因接下來還有行程，蔡易餘也只慢走了約3公里，花費約1小時，便先行離去。

今年約有500多名來自嘉義在地及全國各地跑友們，一同活動筋骨，享受綠意盎然生態之美；翁章梁介紹，良闊盃是為紀念主辦單位中華民國青少年體育協會理事長蔡良慶的弟弟蔡良闊，生前對於體育運動熱愛而舉辦；此賽事舉辦多年令人感動，也期待透過路跑活動，民眾能養成運動習慣，攝取均衡營養，打造樂活人生。

主辦人蔡良慶說，希望透過活動讓民眾看見東石之美，凝聚青少年力量，發展嘉義體育新力量；嘉義縣體育會青少年體育委員會主任委員徐明勳指出，本屆賽事因疫情縮小規模，倡導安全且精緻的路跑活動，大家能一同體驗東石之美，也讓青少年能有更多健康休閒方向，走向戶外運動健身，走出力量走出幸福。