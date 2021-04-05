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嘉義15年陸橋拆剩1根柱 留下當裝置藝術

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
仁雄人行陸橋拆除後留下1根柱子。記者林伯驊／攝影
仁雄人行陸橋拆除後留下1根柱子。記者林伯驊／攝影

嘉義市友忠路、友愛路口已近15年的仁雄人行陸橋，市府考量鋼索老舊、都市天際線景觀的需求，趁清明連續假期由嘉邑行善團執行拆除，原本「ㄇ」字型陸橋至今天中午剩1根柱子，工程預計今下午5點之後就能解除周邊交管。

嘉市府工務處指出，保留友愛路、友忠路口的1根陸橋柱子，嘉邑行善團將結合旁邊博愛國小，做為裝置藝術，美化景觀並紀念。

工務處指出，仁雄人行陸橋採「ㄇ」字形設計，東西向長40公尺、西北向與東南向各長24公尺，由嘉邑行善團於2006年6月所興建，是該團編號第326座橋樑，基座為鋼筋水泥結構，鋼索䌫繩鋼板橋面組合而成。

陸橋興建幫助博愛國小學童上下學通行安全，只是鑑於鋼索逐漸老舊，附近無障礙環境、都市整體天際線景觀，決定讓陸橋功成身退。

嘉邑行善團從本月2日開始施工，周邊友愛路自龍江街至文化路路段，及友忠路自興達路至合江街路段都封閉交管，預計今天能解除。

據透露，仁雄陸橋除了讓學童能安全通過馬路，2013年間曾有18歲男子涉與未成年的女友在陸橋上發生性行為，後來判決出爐讓此事曝光，引起民眾議論。

仁雄人行陸橋目前已拆除。記者林伯驊／攝影
仁雄人行陸橋目前已拆除。記者林伯驊／攝影
仁雄人行陸橋拆除後留下1根柱子，做為裝置藝術。記者林伯驊／攝影
仁雄人行陸橋拆除後留下1根柱子，做為裝置藝術。記者林伯驊／攝影
嘉義市友忠路、友愛路口已近15年的仁雄人行陸橋，採ㄇ字型設計。圖／嘉義市政府提供
嘉義市友忠路、友愛路口已近15年的仁雄人行陸橋，採ㄇ字型設計。圖／嘉義市政府提供

未成年 裝置藝術

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