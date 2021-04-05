嘉義15年陸橋拆剩1根柱 留下當裝置藝術
嘉義市友忠路、友愛路口已近15年的仁雄人行陸橋，市府考量鋼索老舊、都市天際線景觀的需求，趁清明連續假期由嘉邑行善團執行拆除，原本「ㄇ」字型陸橋至今天中午剩1根柱子，工程預計今下午5點之後就能解除周邊交管。
嘉市府工務處指出，保留友愛路、友忠路口的1根陸橋柱子，嘉邑行善團將結合旁邊博愛國小，做為裝置藝術，美化景觀並紀念。
工務處指出，仁雄人行陸橋採「ㄇ」字形設計，東西向長40公尺、西北向與東南向各長24公尺，由嘉邑行善團於2006年6月所興建，是該團編號第326座橋樑，基座為鋼筋水泥結構，鋼索䌫繩鋼板橋面組合而成。
陸橋興建幫助博愛國小學童上下學通行安全，只是鑑於鋼索逐漸老舊，附近無障礙環境、都市整體天際線景觀，決定讓陸橋功成身退。
嘉邑行善團從本月2日開始施工，周邊友愛路自龍江街至文化路路段，及友忠路自興達路至合江街路段都封閉交管，預計今天能解除。
據透露，仁雄陸橋除了讓學童能安全通過馬路，2013年間曾有18歲男子涉與未成年的女友在陸橋上發生性行為，後來判決出爐讓此事曝光，引起民眾議論。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言