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清明收假日國三關廟交流道、台86線車多封閉歸仁入口

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
警方為了紓解國三關廟交流道、台86線車潮，封閉台86歸仁北上路口，車流右轉進關廟市區。記者周宗禎／攝影
警方為了紓解國三關廟交流道、台86線車潮，封閉台86歸仁北上路口，車流右轉進關廟市區。記者周宗禎／攝影

清明連假最後一天，國道1號中山高、國3二高台南路段交通大致順暢；不過國三關廟交流道、台86線東西向快速道路車流量大，經常出現堵塞，為了減少交流道塞車，警方封閉182線公路、台86側車道車輛直接進入台86線，車輛必須繞路經過關廟市區，引發駕駛人不滿。

國一中山高上午11點3輛轎車在北上313.4公里處新市地磅站路段追撞，佔據中外車線道一度影響車行速度，中午過後恢復正常。

台86線東西向快速道路歸仁、關廟交流道路段，上午8點到中午因警方管制平面車道車輛直接上台86線，大批要上南二高的車輛必須繞道，在改道182線公路前出現排隊車陣。

貨車駕駛說，警方為了減少二高關廟交流道塞車，限制平面車流直接進入台86線，封閉台86線歸仁北上入口，原本可以直接上台86線的車輛被迫繞到關廟市區、改走台19甲線上南二高，增加行車時間至少5分鐘，且影響市區交通，引發駕駛人不滿。

警方管控國三關廟交流道、台86線號誌紓解車潮，台19甲平面道路車流暴增。記者周宗禎／攝影
警方管控國三關廟交流道、台86線號誌紓解車潮，台19甲平面道路車流暴增。記者周宗禎／攝影
清明收假日國三關廟交流道、台86線車多。記者周宗禎／攝影
清明收假日國三關廟交流道、台86線車多。記者周宗禎／攝影

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