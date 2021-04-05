台灣水彩女靈郭香玲返鄉辦展 壯觀366善字墨寶引人入勝

素有「台灣水彩女靈」美譽的國內名藝術家郭香玲，在世界各地舉辦過上百場書畫聯展，今在國內第39次特展選在故鄉雲林，展出近50幅書畫作品，其中有多幅畫作刻畫其老家北港鎮的文化風貌，引起不少觀眾共鳴；此外現場一幅以366種字體書寫的善字，令縣長張麗善感同身受，希望觀眾同循善念，散播善能量，也貫徹這幅墨寶欲傳達的「善藝」理念。

出身雲林北港的郭香玲，現定居北部，此次在雲林同鄉會總會的牽線下，第2次返鄉策展。張麗善表示，郭香玲自幼習字、學畫，舉凡水彩、書法，甚至融合書法墨彩等，皆為其擅長創作風格，作品在國內外獲得高度讚賞。

郭香玲難掩欣喜、興奮地說，平時專注創作，且頻至各地展覽，距離上一次在故鄉展覽已是13年前，如今再次回鄉散播美藝，內心相當激動與感動，希望將所見所聞及台灣之美，呈現給故鄉鄉親欣賞，分享書畫中留下來的「真、善、美、愛」意境。

郭香玲說，此次展出畫作有四大主題，包括水彩、書法、水墨及善藝。其中以光影及色彩展現國內鄉土和大自然風景，透過如動如靜的水影與肌理，呈現畫作流動線條；另如字如畫的墨寶，時而柔軟、時而鏗鏘有力，字字體現生命力。

郭香玲表示，水墨作品則以傳達其境界為重，其技藝取自大師齊白石用墨用色，融合線條筆觸，賦予純粹的黑白色調更豐富的生活畫作；而循環366善字靈感出自心靈書法、文字波若，盼藉以散播「善行、善心、善念」，以善豐富觀眾心靈活泉，透過善啟發生命活力。

文化觀光處長陳璧君表示，雲林縣藝文人才濟濟，今年2月縣府同由同鄉會促成，首度邀請曾至中國、日本等地展覽的資深藝術家許月芳回母縣舉辦個展，未來希望邀請更多本地出身的旅外藝術家返鄉策展。