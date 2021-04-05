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這2市場裝車牌辨識 助嘉義市定檢率衝冠

聯合報 / 記者林伯驊／嘉義即時報導
嘉義市政府去年於東市場、永和市場的周邊路口裝設「固定式車牌辨識系統」。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府去年於東市場、永和市場的周邊路口裝設「固定式車牌辨識系統」。圖／嘉義市政府提供

嘉義市去年增設6組「固定式車牌辨識系統」，能辨識未定期檢驗的機車，市府環保局再進一步寄發勸導單甚至開罰，讓去年度定檢率達86.6%，創歷年新高、也是全國第一；定檢率第2及第3名為苗栗縣、台南市。

嘉市環保局空氣及噪音管理科長黃中和說，去年初新安裝固定式的車牌辨識系統，在東市場設4組、永和市場設2組，皆裝路口的電線桿上，幾乎能辨識到全市7成的機車，從中大約稽查出5%、約5000多輛機車沒有定檢。

環保局也指出，設籍嘉義市的機車11萬多輛，密度為每平方公里2963輛，全國第2高僅次於臺北市，目前嘉市取得認可的機車排氣檢驗站計有43家、每年約檢測10萬輛機車，透過定檢能保養車輛並改善汙染，能幫助提升空氣品質，平時將持續執行路邊攔查等稽查。

據環保署的機車定檢到檢率，去年度到檢率第1為嘉義市86.6%，接續為苗栗縣84.19%、台南83.6%、台中83.32%、嘉義縣83.26%，低於8成的有台北、桃園等11縣市。

嘉義市政府環保局在東市場、永和市場的路口裝設「固定式車牌辨識系統」，能辨識到全市7成的機車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市政府環保局在東市場、永和市場的路口裝設「固定式車牌辨識系統」，能辨識到全市7成的機車。圖／嘉義市政府提供
嘉義市去年度機車定期檢驗的到檢率為全國第1。圖／嘉義市政府提供
嘉義市去年度機車定期檢驗的到檢率為全國第1。圖／嘉義市政府提供

嘉義 苗栗縣 噪音

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