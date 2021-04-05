聽新聞
test
0:00 / 0:00
一手聽診懸壺暖濟世 醫師洪榮貴推書法個展
在台南鹽水行醫多年的洪榮貴，閒暇寄情書法，跟隨多名書法家學習有成，即日起在新營民治市政中心展出41件作品，歡迎外界前往參觀。
洪榮貴是神經科醫師，在鹽水執業多年，在地方知名度高，卻鮮少人知道，洪榮貴其實也寫得一手好字。原來，洪多年前問診餘暇縱情翰墨，曾師事謝永田、郭清雲、黃錦華(筆名粱夢) 等多名書法老師，累積其書寫要訣加上自己哭練而成。
此次洪榮貴推出書法個展，爲追思恩師粱夢，感念親授心法提携厚誼，特以「夢」爲主題，取材古典詩詞、對聯、現代歌詞、新詩及日本俳句，所展出楷隸行草篆書作皆有「夢」字，這次受邀在新營民治市政中心大廳展出，將展至本月底。
市府秘書處說，洪榮貴醫師追隨上述書法名家後，從而培養書興、苦練書體及書藝心法後，凡楷、 隸、行、草、篆各體斐然兼備，書道素養精進，其創作題材逸趣多元，饒富書法意境與文字美感，儼然自成風格，相當具可看性。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言