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一手聽診懸壺暖濟世 醫師洪榮貴推書法個展

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
一手聽診懸壺暖濟世，醫師洪榮貴推書法個展。圖／台南市政府提供
一手聽診懸壺暖濟世，醫師洪榮貴推書法個展。圖／台南市政府提供

在台南鹽水行醫多年的洪榮貴，閒暇寄情書法，跟隨多名書法家學習有成，即日起在新營民治市政中心展出41件作品，歡迎外界前往參觀。

洪榮貴是神經科醫師，在鹽水執業多年，在地方知名度高，卻鮮少人知道，洪榮貴其實也寫得一手好字。原來，洪多年前問診餘暇縱情翰墨，曾師事謝永田、郭清雲、黃錦華(筆名粱夢) 等多名書法老師，累積其書寫要訣加上自己哭練而成。

此次洪榮貴推出書法個展，爲追思恩師粱夢，感念親授心法提携厚誼，特以「夢」爲主題，取材古典詩詞、對聯、現代歌詞、新詩及日本俳句，所展出楷隸行草篆書作皆有「夢」字，這次受邀在新營民治市政中心大廳展出，將展至本月底。

市府秘書處說，洪榮貴醫師追隨上述書法名家後，從而培養書興、苦練書體及書藝心法後，凡楷、 隸、行、草、篆各體斐然兼備，書道素養精進，其創作題材逸趣多元，饒富書法意境與文字美感，儼然自成風格，相當具可看性。

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