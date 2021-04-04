紙風車劇團「雞城故事」嘉義首演就在今晚

今天是兒童節，紙風車劇團嘉義縣市首場表演「雞城故事」將在晚間7時，在嘉義縣縣府前廣場演出，由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化基金會聯合主辦，希望在疫情期間，帶給大家愛與勇氣。

紙風車劇團十二生肖系列「雞城故事」改編西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」、「西城故事」， 講述雞頭城裡互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族總為了「雞毛蒜皮」的小事爭吵不休，雙方最終在經歷一系列事件後言歸於好。

故事融合親情、愛情、友情等元素，嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，故事改編具有創新的精神，有著豐富的音樂及舞蹈，希望引發現代兒童對於傳統文化的經驗和興趣，並且從故事中學習勝不驕敗不餒，勝敗的背後，「愛與勇氣才是關鍵」。

陳尚雍說，去年紙風車道具工廠遭祝融，損失嚴重，遭逢火災過後，所有道具布景，全新亮相，這場也是嘉義今年首場，歡迎大、小朋友一起來欣賞。

嘉義縣長翁章梁說，這是給嘉義縣孩子兒童的禮物，專屬兒童版音樂劇，讓純真的孩子能近距離感受藝文活動的魅力，期許嘉義縣的居民能在文化與藝術的薰陶之下，共同成長、迎向未來，為今年兒童節留下一個愉快的回憶。