快訊

太魯閣號煞車不及撞工程車 台鐵：駕駛反應不到7秒

明收假九大地雷路段一次看 建議北向用路人上午出發

聽新聞
test
0:00 / 0:00

紙風車劇團「雞城故事」嘉義首演就在今晚

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供

今天是兒童節，紙風車劇團嘉義縣市首場表演「雞城故事」將在晚間7時，在嘉義縣縣府前廣場演出，由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化基金會聯合主辦，希望在疫情期間，帶給大家愛與勇氣。

紙風車劇團十二生肖系列「雞城故事」改編西方經典故事「羅密歐與茱麗葉」、「西城故事」， 講述雞頭城裡互不相讓的「麥可雞」和「肯特雞」家族總為了「雞毛蒜皮」的小事爭吵不休，雙方最終在經歷一系列事件後言歸於好。

故事融合親情、愛情、友情等元素，嘉義縣文化基金會執行長陳尚雍表示，故事改編具有創新的精神，有著豐富的音樂及舞蹈，希望引發現代兒童對於傳統文化的經驗和興趣，並且從故事中學習勝不驕敗不餒，勝敗的背後，「愛與勇氣才是關鍵」。

陳尚雍說，去年紙風車道具工廠遭祝融，損失嚴重，遭逢火災過後，所有道具布景，全新亮相，這場也是嘉義今年首場，歡迎大、小朋友一起來欣賞。

嘉義縣長翁章梁說，這是給嘉義縣孩子兒童的禮物，專屬兒童版音樂劇，讓純真的孩子能近距離感受藝文活動的魅力，期許嘉義縣的居民能在文化與藝術的薰陶之下，共同成長、迎向未來，為今年兒童節留下一個愉快的回憶。

紙風車劇團「雞城故事」由嘉義縣文化基金會、嘉義縣文化觀光局，今天晚間7時，嘉義縣政府前廣場(嘉義縣太保市祥和一路東段1號)，全程自由入場。

紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供
紙風車樂團經典舞台劇「雞城故事」今天晚間七時將在嘉義縣政府前廣場演出。圖／嘉義縣文化基金會提供

嘉義 紙風車 觀光局

延伸閱讀

難忘的兒童節 參訪高雄楠梓警分局體驗小小警察

嘉義2少年涉攻擊公園鵝群 持仿衝鋒槍發射BB彈

大人為什麼也放兒童節？原來與清明節都是國定假日

影／陸軍八軍團曾文水庫清淤 空拍畫面曝光超震撼

相關新聞

紙風車劇團「雞城故事」嘉義首演就在今晚

今天是兒童節，紙風車劇團嘉義縣市首場表演「雞城故事」將在晚間7時，在嘉義縣縣府前廣場演出，由嘉義縣文化觀光局、嘉義縣文化...

這位偏鄉學長超有心 獅賽冠軍請全校吃雞排又送獎金

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊參加中華杯全國舞獅大賽，不僅奪下雙金雙銀一銅佳績，還打敗了社會組，小孩舞獅勝過大人，創下歷來...

今年開放分流近距離祭拜 雲林掃墓人潮比去年多

去年疫情影響，雲林縣各公墓嚴禁進入納骨塔祭拜祖先，甚至有部分鄉鎮採取網路遠距祭祖，今年疫情緩和，開放分流進納骨塔祭拜，各...

蒜農邊採邊賣 路過雲林別忘帶好蒜回家

前兩個月進口蒜頭每台斤還賣到100多元，國內蒜頭主產地的雲林縣3月底開始採收，今年受天氣之惠，蒜頭豐肥香辣度高，不少農民...

楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖

清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、...

投入逾30載 全台唯一鴿笭製作師傅退休了

台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲，投入鴿笭製作逾30載，近年視力及健康大不如前，今年起決定退休，地方鴿笭製作傳承，正面臨傳承隱憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。