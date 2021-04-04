這位偏鄉學長超有心 獅賽冠軍請全校吃雞排又送獎金

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊參加中華杯全國舞獅大賽，不僅奪下雙金雙銀一銅佳績，還打敗了社會組，小孩舞獅勝過大人，創下歷來最佳成績，也是下崙國小畢業的口湖鄉民代表王溪邊在學校大開雞排餐，請全校師生呷免驚，還發送獎金鼓勵學弟妹，繼續發揚「下崙榮光」。

下崙國小是靠海小學，學生只百餘人，為宏揚傳統民俗，去年聘請北港武師達人吳登興指導舞獅技術，這支以傳統龍鳳合舞的獅隊，不論團隊默契或「弄獅」編隊，甚至翻滾跳躍的舞獅技巧，都勝人一籌，在各種縣賽或全國賽都拿下不錯成績。

日前參加舞獅最具代表性的中華杯全國舞獅大賽，不僅拿下多獅組冠軍，還挑戰社會組，力克群雄，奪下最耀眼的一面金牌。難能可貴的是這支獅隊經費不足，險些與大賽向隅，幸有下崙福安宮贊助旅費，才讓獅團遠征北部，摘金返鄉。

長期來一直愛護母校的口湖鄉民代表王溪邊，得知母校勇奪全國舞獅冠軍，日前大開「雞排慶功宴」，除有各式各樣雞排也有小朋友最愛的薯條黑輪，由廚師現場調理，香噴噴的雞排餐，全校師生大快朵頤，溫馨滿校園，同時也發送獎金鼓學弟妹再接再厲，讓「下崙金獅隊」永續發光。