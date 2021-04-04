快訊

游泳／抗癌美女泳士寫奇蹟 取得東奧資格令人感動

這位偏鄉學長超有心 獅賽冠軍請全校吃雞排又送獎金

聯合報 / 記者蔡維斌／雲林即時報導
口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊參加中華杯全國舞獅大賽，不僅奪下雙金雙銀一銅佳績，還打敗了社會組，小孩舞獅勝過大人，創下歷來最佳成績，也是下崙國小畢業的口湖鄉民代表王溪邊在學校大開雞排餐，請全校師生呷免驚，還發送獎金鼓勵學弟妹，繼續發揚「下崙榮光」。

下崙國小是靠海小學，學生只百餘人，為宏揚傳統民俗，去年聘請北港武師達人吳登興指導舞獅技術，這支以傳統龍鳳合舞的獅隊，不論團隊默契或「弄獅」編隊，甚至翻滾跳躍的舞獅技巧，都勝人一籌，在各種縣賽或全國賽都拿下不錯成績。

日前參加舞獅最具代表性的中華杯全國舞獅大賽，不僅拿下多獅組冠軍，還挑戰社會組，力克群雄，奪下最耀眼的一面金牌。難能可貴的是這支獅隊經費不足，險些與大賽向隅，幸有下崙福安宮贊助旅費，才讓獅團遠征北部，摘金返鄉。

長期來一直愛護母校的口湖鄉民代表王溪邊，得知母校勇奪全國舞獅冠軍，日前大開「雞排慶功宴」，除有各式各樣雞排也有小朋友最愛的薯條黑輪，由廚師現場調理，香噴噴的雞排餐，全校師生大快朵頤，溫馨滿校園，同時也發送獎金鼓學弟妹再接再厲，讓「下崙金獅隊」永續發光。

王溪邊指出，偏遠沿海資源不足，在這樣環境下，學弟妹仍不負眾望，發揚海口囝仔刻苦堅毅的性格，在全國性大賽表現傑出，身為學長也感榮耀。下崙國小校長黃淑玲也和孩子感謝這位超有心的「學長阿伯」。

口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝
口湖鄉代表王溪邊在母校下崙國小大開雞排慶功宴，並發送獎金鼓勵學弟妹拿下全國武獅大賽金牌。記者蔡維斌／翻攝

口湖鄉 雞排

延伸閱讀

中職／獅打線4轟支援 泰迪7局好投跨季8連勝

中職／獅隊4轟助泰迪跨季8連勝 徐若熙吞生涯首敗

中職／郭阜林全壘打、失誤都獨走 獅隊找辦法掩護

薯條1元、牛排＋雞排第2份半價！樂雅樂優惠限時8天

相關新聞

強化無線電收訊功能 台南裝置新設備提升搶救效率

災害現場搶救，必須透過無線電頻道來指揮調度並傳遞相關訊息，為了解決無線電指揮頻道受到地形地物及其他因素干擾，導致收訊不佳...

這位偏鄉學長超有心 獅賽冠軍請全校吃雞排又送獎金

雲林縣口湖鄉下崙國小龍鳳獅隊參加中華杯全國舞獅大賽，不僅奪下雙金雙銀一銅佳績，還打敗了社會組，小孩舞獅勝過大人，創下歷來...

今年開放分流近距離祭拜 雲林掃墓人潮比去年多

去年疫情影響，雲林縣各公墓嚴禁進入納骨塔祭拜祖先，甚至有部分鄉鎮採取網路遠距祭祖，今年疫情緩和，開放分流進納骨塔祭拜，各...

蒜農邊採邊賣 路過雲林別忘帶好蒜回家

前兩個月進口蒜頭每台斤還賣到100多元，國內蒜頭主產地的雲林縣3月底開始採收，今年受天氣之惠，蒜頭豐肥香辣度高，不少農民...

楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖

清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、...

投入逾30載 全台唯一鴿笭製作師傅退休了

台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲，投入鴿笭製作逾30載，近年視力及健康大不如前，今年起決定退休，地方鴿笭製作傳承，正面臨傳承隱憂...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。