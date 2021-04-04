今年開放分流近距離祭拜 雲林掃墓人潮比去年多
去年疫情影響，雲林縣各公墓嚴禁進入納骨塔祭拜祖先，甚至有部分鄉鎮採取網路遠距祭祖，今年疫情緩和，開放分流進納骨塔祭拜，各公墓掃墓人潮多，雲林縣長張麗善率員到各公墓巡視，並指示各鄉鎮公所做好防疫和服務。
雲林縣政府倡導提前掃墓、線上追思等「分流」掃墓措施，規定民眾進入納骨塔祭拜，必須先量額溫，全程配戴口罩才可進入。
雲林縣長張麗善、副縣長謝淑亞今天陸續到斗南鎮新庄公墓納骨塔、古坑鄉崎坪坵公墓納骨塔及莿桐鄉第六公墓納骨塔等地視察，並向地藏王上香，現場掃墓人潮明顯比去年多，進塔祭拜秩序也良好。
各鄉鎮公所也在公墓、納骨塔旁設置服務站，因天氣炎熱，也提供茶水或緊急救護服務。張麗善向第一線服務人員犧牲假期，表達慰勞之意。
民政處長張政國表示，去年清明節配合防疫禁止民眾進入納骨塔等密閉空間祭祖，今年因疫情稍有趨緩，改採分流措施，讓去年清明節無法進入納骨塔祭祖的民眾，今年都可以進入納骨塔向祖先表達追思之情。
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