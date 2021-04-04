蒜農邊採邊賣 路過雲林別忘帶好蒜回家

前兩個月進口蒜頭每台斤還賣到100多元，國內蒜頭主產地的雲林縣3月底開始採收，今年受天氣之惠，蒜頭豐肥香辣度高，不少農民邊採收邊直銷，因價格便宜，吸引不少民眾搶鮮購買，農民說，現採現賣不必烘乾篩選，省下不少成本，且大小不分一律每台斤45元，農民划算，買家也撿了便宜，皆大歡喜。

據農糧署公布農情資料顯示，今年國產大蒜種植面積5033公頃，比去年增加約346公頃，預估可生產約4萬9千公噸，再加上進口配額3520公噸合計約52520公噸，尚未超過國內年需求量53000公噸，所以產銷應可穩定。

本產蒜頭最大的雲林縣栽種面積約4千多公頃，目前進入採收尾聲，元長、水林一帶到處可見農民忙著採蒜，農民吳萬添等人說，今年蒜頭產量尚可，尤其採收期少雨， 品質會更好，平均每分地可產1300到2000台斤，價格從原本30多元回升到目前約40元，不少農民邊採邊賣，因現採濕蒜新鮮，價格又合理，吸引不少路過民眾一袋袋購買。

李姓農民說，現採的濕蒜不分大小每台斤一律45元，農民可省下烘乾篩選的成本，過去還曾每台斤只賣約10元還得烘乾並運送，太不划算，在田邊直銷，減少中間轉售差價，民眾撿便宜，農民也划算，可說皆大歡喜，所以直銷的人愈來愈多。

買蒜民眾說，新鮮濕蒜只要稍加曝曬就可吃很久，且香辣度夠，不分大小顆一樣好吃，所以才一整袋買回家。