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楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖
清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、飲水思源，過程簡單、隆重。
據知，江家祖先源自大陸福建，而江棋壽字信篤，號如南，為第12世，清康熙時來台，目前已有第24世；共有4大房，輪流舉辦每年的祭祀活動。傳承迄今已3個世紀。
而江家古厝每年清明節時都會舉辦祭祖儀式，準備紅龜等供品，各地子孫齊聚阿太公江棋壽墓前，上香之後，再敬獻鮮花、水果，最後行三跪九叩首大禮。
祭祀管理委員會理事長江明得說，去年因疫情，首度暫停清明掃墓活動，這次由第4房主辦，宗族內「論輩不論歲」，最長的是第19世江武珀，最小是第24世江其恩。儀式結束後，則發放紅龜，每位參與者也可獲贈樂透彩1張，讓大家發財，也希望江家飲水思源、不忘本精神能永遠流傳。
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