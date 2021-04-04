楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖

清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、飲水思源，過程簡單、隆重。

據知，江家祖先源自大陸福建，而江棋壽字信篤，號如南，為第12世，清康熙時來台，目前已有第24世；共有4大房，輪流舉辦每年的祭祀活動。傳承迄今已3個世紀。

而江家古厝每年清明節時都會舉辦祭祖儀式，準備紅龜等供品，各地子孫齊聚阿太公江棋壽墓前，上香之後，再敬獻鮮花、水果，最後行三跪九叩首大禮。