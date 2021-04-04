快訊

太魯閣號事故新進度！尋獲肇事工程車行車記錄器 隧道現場暫停施工

兒少保護福利法案推手 法務部前部長羅瑩雪昨晚辭世

聽新聞
test
0:00 / 0:00

楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖

聯合報 / 記者謝進盛／台南即時報導
楠西區鹿陶洋江家宗族「論輩不論歲」，與會最長的是第19世江武珀（左）與最小第24世江其恩（右）。記者謝進盛／攝影
楠西區鹿陶洋江家宗族「論輩不論歲」，與會最長的是第19世江武珀（左）與最小第24世江其恩（右）。記者謝進盛／攝影

清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、飲水思源，過程簡單、隆重。

據知，江家祖先源自大陸福建，而江棋壽字信篤，號如南，為第12世，清康熙時來台，目前已有第24世；共有4大房，輪流舉辦每年的祭祀活動。傳承迄今已3個世紀。

而江家古厝每年清明節時都會舉辦祭祖儀式，準備紅龜等供品，各地子孫齊聚阿太公江棋壽墓前，上香之後，再敬獻鮮花、水果，最後行三跪九叩首大禮。

祭祀管理委員會理事長江明得說，去年因疫情，首度暫停清明掃墓活動，這次由第4房主辦，宗族內「論輩不論歲」，最長的是第19世江武珀，最小是第24世江其恩。儀式結束後，則發放紅龜，每位參與者也可獲贈樂透彩1張，讓大家發財，也希望江家飲水思源、不忘本精神能永遠流傳。

台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、飲水思源精神。記者謝進盛／攝影
台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、飲水思源精神。記者謝進盛／攝影

福建 疫情 樂透

延伸閱讀

新屋葉五美萬人祭祖 今年仍因疫情管控120人內參與

澎湖女子掃墓開車失速陷排水溝 警民助脫困

台南祭祖人潮爆多 紙錢攤商合不攏嘴

清明祭祖也能改運！ 12招祈福轉運心法讓你好運旺整年

相關新聞

強化無線電收訊功能 台南裝置新設備提升搶救效率

災害現場搶救，必須透過無線電頻道來指揮調度並傳遞相關訊息，為了解決無線電指揮頻道受到地形地物及其他因素干擾，導致收訊不佳...

楠西江家古厝祭祖 逾200名子孫飲水思源跪拜開基祖

清明祭祖，台南市楠西區鹿陶洋江家古厝，今天上午舉行祭祖，散居各地子孫逾200多人返鄉，一起跪拜開基阿太公，象徵慎終追遠、...

投入逾30載 全台唯一鴿笭製作師傅退休了

台灣唯一鴿笭老師傅謝榮哲，投入鴿笭製作逾30載，近年視力及健康大不如前，今年起決定退休，地方鴿笭製作傳承，正面臨傳承隱憂...

斥資5億1600萬元 新化南175線拓寬8月將完工

因應新化果菜市場遷建及串連虎頭埤風景區，台南市政府工務局投入5億1600萬元，辦理新化區南175線道路拓寬及截彎取直，工...

台南運河盲段 曝氣設備改善水質

台南市中正路底運河盲段為潮水末端，水流較弱，春夏交替時氣溫變化大，常因水質溶氧量不足造成魚群死亡，市府水利局爭取1千萬元...

輕騎3小時 環遊嘉市風光

嘉義市環市自行車道主線已啟用，全長25公里串連沿線自然與人文景點，輕鬆騎完一圈約3小時，現值桃花心木落葉期，騎進世賢路桃...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。