斥資5億1600萬元 新化南175線拓寬8月將完工

因應新化果菜市場遷建及串連虎頭埤風景區，台南市政府工務局投入5億1600萬元，辦理新化區南175線道路拓寬及截彎取直，工程進度達77％，預計今年8月將完工，將帶動地方進一步發展。

市府工務局指出，新化既有區道南175線道路，除斷面較小外，在冷水埤橋處路型也較為彎繞，一旦果菜市場遷建完成，各式蔬果運送車輛，將透過南175線向北往返台20線並接國道八號，或由南172線進出新化外環道將蔬果送往台南各地，現有6至8公尺路寬不敷使用。

為保障用路人安全，且顧及保留沿線植栽，工務局籌資5億1600萬元(用地費2億6,800萬、工程費2億4,800萬)，將道路依路型需求截彎取直，拓寬為13至18公尺，拓寬長度約2.2公里。

施工範圍自連接台20線起至新化果菜市場段，中央分隔島約2公尺，雙向路寬分別約5.5至6公尺，已於民國108年10月9日開工，目前進度約77%，正施做二處橫跨信義路及區道南175線的過路箱涵，預計今年8月完工。而拓寬路段沿線植栽約500棵，將現有行道樹作為中央分隔島、採單側拓寬，經檢討後僅需移植或移除約60棵樹，新化果菜市場以南芒果樹綠色隧道景觀保留原狀。

台南市長黃偉哲與工務局長蘇金安、立委林宜瑾、新化區長吳金喜、市議員李偉智、林志展、陳碧玉、林志聰、Ingay Tali 穎艾達利等人日前視察工程品質，要求如期如質完工，帶動地方發展。