強化無線電收訊功能 台南裝置新設備提升搶救效率

災害現場搶救，必須透過無線電頻道來指揮調度並傳遞相關訊息，為了解決無線電指揮頻道受到地形地物及其他因素干擾，導致收訊不佳，台南市消防局提出具體改善對策，在所屬53個外勤單位主力車裝置「無線電輔助轉播設備」，本月並經收訊測試完畢，全面使用中。

台南市消防局為落實無線電輔助轉播設備使用率，由救災救護救揮中心利用各大隊勤教時段，實施使用說明及教育訓練，不但可降低各外勤單位對本輔助轉播設備使用的疑慮，並透過輔助轉播設備普遍使用，強化改善現場搶救指揮頻道訊號功能及品質，以提升災害現場搶救效率，成效良好。

台南市長黃偉哲表示，為了讓消防救災更快速、落實及有效率，市府編列採購預算經費，並購置無線電、中繼台週邊設備及輔助轉播設備等，充實消防各項救災器材裝備更加先進完備，讓消防人員進入火場搶救有更多保護措施，以提升消防搶救實力，才能維護台南市民生命及財產安全。

消防局長李明峯表示，災害現場無線電傳訊頻道優劣會影響到每一場災難現場搶救的成功與否，如果能有效提升無線電通訊品質，讓無線電收發訊息無障礙，在災難發生後最短時間內，得以立刻備援，第一時間無誤差將災情正確傳遞，指揮官的決策指令的下達更加正確，強化並提升無線電傳訊功能可說是相當重要。