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一開頭燈人間悲劇映入眼 太魯閣號現場搜救員：救到救不到為止

影／陸軍八軍團曾文水庫清淤 空拍畫面曝光超震撼

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供
攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供

中南部嚴重缺水，曾文水庫蓄水量大減，庫底大面積裸露，水利署南區水資源局也趁此機會，請陸軍8軍團協助，進駐曾文溪上游嘉義縣大埔鄉清淤，攝影師鈴木二郎也利用空拍機捕捉此震撼畫面，除感謝國軍辛勞，也呼籲民眾節約用水。

曾文水庫蓄水量剩11%，陸軍第八軍團54工兵旅調派130餘員及10餘輛大型機具，3月30日起進駐曾文水庫上游的嘉義縣大埔鄉協助南水局陸挖清淤。

攝影師鈴木二郎利用空拍機捕捉怪手、貨車進場清淤的震撼畫面，除了感謝國軍讓這片土地變得更美麗，也呼籲民眾應解約用水。

大埔鄉長吳明勳說，曾文水庫預計6月初雨季便會來臨，感謝國軍和南水局協助清淤，未來計畫將淤泥回填，增加鄉內腹地。

南區水資源局表示，此次計畫目標清除30萬至60萬立方公尺淤土，全年目標525萬立方公尺，可望為水庫回復庫容量。

攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車排隊進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供
攝影師鈴木二郎空拍捕捉大貨車排隊進入曾文水庫清淤畫面，直呼太震撼。圖／鈴木二郎提供

水庫 空拍機 大埔

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