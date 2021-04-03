影／陸軍八軍團曾文水庫清淤 空拍畫面曝光超震撼

中南部嚴重缺水，曾文水庫蓄水量大減，庫底大面積裸露，水利署南區水資源局也趁此機會，請陸軍8軍團協助，進駐曾文溪上游嘉義縣大埔鄉清淤，攝影師鈴木二郎也利用空拍機捕捉此震撼畫面，除感謝國軍辛勞，也呼籲民眾節約用水。

曾文水庫蓄水量剩11%，陸軍第八軍團54工兵旅調派130餘員及10餘輛大型機具，3月30日起進駐曾文水庫上游的嘉義縣大埔鄉協助南水局陸挖清淤。

攝影師鈴木二郎利用空拍機捕捉怪手、貨車進場清淤的震撼畫面，除了感謝國軍讓這片土地變得更美麗，也呼籲民眾應解約用水。

大埔鄉長吳明勳說，曾文水庫預計6月初雨季便會來臨，感謝國軍和南水局協助清淤，未來計畫將淤泥回填，增加鄉內腹地。