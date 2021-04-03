影／來自公墓的訂單？雲林外送員半信半疑…結果好暖

外送員送餐，外送地址卻不是公司行號或住家。雲林斗六一名外送員今天卻收到來自「公墓」的訂單，由於過去曾發生不少惡意訂單，讓外送員疲於奔命，接下這張訂單的外送員雖擔心是惡作劇，但仍照常取餐、送餐，抵達目的地時還硬著頭皮騎車進公墓，後來順利找到收餐人，才確認是虛驚一場；這場墓地送餐經驗，也令該名外送員直呼「有夠特別！」

這名外送員表示，今天近午接獲訂單時，一點開外送地址發現竟是斗六市鎮北公墓，當時他內心充滿疑問，會不會遇上惡搞或烏龍訂單，不過因為已接單，還是前往店家取餐，隨即前往公墓。

外送員說，剛到達公墓區時只見一座座墓碑，即便覺得奇怪，他還是騎車進公墓裡找收餐人，終於陸續在墓區裡看見不少人正在掃墓，這才鬆了一口氣，確認訂單如實、並非虛假。

雲林縣議員王又民說，每年清明節都會在此奉茶，並提供掃墓民眾及時協助，今年因為天氣炎熱，索性以手機訂30杯涼飲外送，免費供應給掃墓民眾解渴。

王又民說，訂餐時沒有想太多，輸入地址後即在現場等候飲品送達，很感謝外送員沒拒單，使命必達完成任務，敬業地將飲料送到墓區裡；喝到飲料的民眾也紛紛熱情地向該名外送員致謝。