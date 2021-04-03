台南湧現觀光人潮 首日國華商圈、安平老街4萬人次

清明兒童節進入第2天，台南各知名景點都湧現觀光人潮。市長黃偉哲表示，各景區都安排適合兒童放電的活動，歡迎全家來府城拜訪春天。

台南市政府觀光旅遊局統計，戶外空曠及老少皆宜的景點，仍是民眾首選，虎頭埤風景區可以賞蘭花，也舉辦老照片展，首日吸引逾1500人次入園，德元埤逾1600人次；左鎮化石館、水道博物館，也有近5000人次前往。

另市區的國華商圈、安平老街更是湧入逾4萬人次遊客，彷彿就像過年般的熱鬧。頑皮世界野生動物園特別企劃兒童節「玩樂總動員」活動，號召全台大小朋友透過動物解說學習保育、幫忙製作動物玩具、還有闖關遊戲拿獎品，也有街頭藝人魔術表演、還能品嘗胖卡車特色美食。從昨天到5日兩人同行都享有門票優惠799元 (原價960元)，連假首日中午左右就有近2000人入園。

另今年正逢3年1度的台南香科年，活動包含「陣頭」、「刈香 (遶境)」及「建醮 (王船)」，觀旅局特別舉辦香科集章活動，活動期間即日起至5月31日，集章卡蓋滿1香科廟宇及1指定景點戳章，並寄回指定地點即可參加抽獎，獎品總價值近新臺幣10萬元，詳情可上台南旅遊網 ( https://www.twtainan.net/ )詳閱。

觀光旅遊局郭貞慧局長建議民眾可以提早掃墓祭祖避開人潮，然後放心前往各景區遊玩踏青，或者參加台南市府特別安排的春天饗宴活動，像是漁光島藝術季、學甲蜀葵花文化節、水交社晴空藝術節等。