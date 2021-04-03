快訊

每組家屬都有人哭到快昏倒 遺體修復師忍淚：比普悠瑪事故嚴重

工程車滑落釀太魯閣號慘劇！包商李義祥交保 腰包遮臉喊：對不起

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台南湧現觀光人潮 首日國華商圈、安平老街4萬人次

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市南美館在兒童清明連假，吸引看展觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供
台南市南美館在兒童清明連假，吸引看展觀光人潮。圖／台南市觀旅局提供

清明兒童節進入第2天，台南各知名景點都湧現觀光人潮。市長黃偉哲表示，各景區都安排適合兒童放電的活動，歡迎全家來府城拜訪春天。

台南市政府觀光旅遊局統計，戶外空曠及老少皆宜的景點，仍是民眾首選，虎頭埤風景區可以賞蘭花，也舉辦老照片展，首日吸引逾1500人次入園，德元埤逾1600人次；左鎮化石館、水道博物館，也有近5000人次前往。

另市區的國華商圈、安平老街更是湧入逾4萬人次遊客，彷彿就像過年般的熱鬧。頑皮世界野生動物園特別企劃兒童節「玩樂總動員」活動，號召全台大小朋友透過動物解說學習保育、幫忙製作動物玩具、還有闖關遊戲拿獎品，也有街頭藝人魔術表演、還能品嘗胖卡車特色美食。從昨天到5日兩人同行都享有門票優惠799元 (原價960元)，連假首日中午左右就有近2000人入園。

另今年正逢3年1度的台南香科年，活動包含「陣頭」、「刈香 (遶境)」及「建醮 (王船)」，觀旅局特別舉辦香科集章活動，活動期間即日起至5月31日，集章卡蓋滿1香科廟宇及1指定景點戳章，並寄回指定地點即可參加抽獎，獎品總價值近新臺幣10萬元，詳情可上台南旅遊網 ( https://www.twtainan.net/ )詳閱。

觀光旅遊局郭貞慧局長建議民眾可以提早掃墓祭祖避開人潮，然後放心前往各景區遊玩踏青，或者參加台南市府特別安排的春天饗宴活動，像是漁光島藝術季、學甲蜀葵花文化節、水交社晴空藝術節等。

兒童節 遶境

延伸閱讀

飛盤、捏麵人 迎接兒童節 這些學校禮物不一樣！

兒童節禮物「凱比機器人」！ 台南億載國小譜愛的故事

台南鳳梨接棒線上活動起跑 結合餐酒館、甜點店挺農友

台南鯤喜灣藍天迎風箏 馬車遊喜樹

相關新聞

台南湧現觀光人潮 首日國華商圈、安平老街4萬人次

清明兒童節進入第2天，台南各知名景點都湧現觀光人潮。市長黃偉哲表示，各景區都安排適合兒童放電的活動，歡迎全家來府城拜訪春...

影／台南「金城射柳」！ 射柳祈求普降甘霖 解除旱象

台南市文化局利用兒童清明節連假，在5大古蹟景點規畫了豐富多樣的活動，其中在億載金城的「金城射柳」免費射箭體驗活動很叫好，...

小朋友猜黃偉哲身高體重 不管對錯都有禮物

明天是兒童節，台南市長黃偉哲在兒童福利服務中心兒童館有獎徵答，小禮物大放送，連他的身高、體重都拿來問小朋友，不管答對、答...

影／清明節潤餅印鈔機！2秒烤爐擦1張皮 每張都是鈔票

每逢清明節民眾必吃春捲，製作販售春捲（潤餅）皮店前都大排長龍，各店家幾乎全家出動「擦皮」、賣餅皮，只見「擦皮」師父手一甩...

太魯閣號慘劇台南2人罹難 市府關懷並協助

台鐵408車次太魯閣號昨天出軌意外，造成50人死亡、146人受傷慘劇，台南市新聞處今天表示，死者中有兩名是居住關廟的市民...

台南祭祖人潮爆多 紙錢攤商合不攏嘴

台南市區各公、私納骨塔今天上午出現祭祖人潮，員警忙著指揮交通，賣紙錢的攤商笑得合不攏嘴，業者說，去年因疫情關係，生意好慘...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。