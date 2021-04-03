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小朋友猜黃偉哲身高體重 不管對錯都有禮物

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
明天是兒童節，台南市長黃偉哲今天在社服中心兒童館發送禮物。記者鄭惠仁／攝影
明天是兒童節，台南市長黃偉哲今天在社服中心兒童館發送禮物。記者鄭惠仁／攝影

明天是兒童節，台南市長黃偉哲在兒童福利服務中心兒童館有獎徵答，小禮物大放送，連他的身高、體重都拿來問小朋友，不管答對、答錯都給獎，「今天兒童最大，高興就好。」

台南市政府社會局表示，兒福中心委託台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理，期望在安全又溫馨的環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長。兒童館內分為多元主題區塊，如：積木建構區、生活扮演區、臺南文化區、生態科學區、小記者播報台，並特別為未滿12歲的孩子，規畫適齡適所、合理收費的兒童遊戲及學習場地，常常吸引幼兒園、安親班、社福團體前往參觀及使用。

每年4月為兒童月，兒福中心也辦理各種類型的親子活動，黃偉哲今天專程到兒童館與小朋友同樂，他提出環境權、自由權、身分權、平等權、遊戲權等各種問題，都難不倒小朋友，一度懷疑洩題，乾脆把標語蓋起來，但一樣難不倒。他乾脆要小朋友猜他的身高、體重，小朋友照答不誤，不管對或錯，黃偉哲一律送禮物。

黃偉哲表示，台南市因應少子化問題，創造友善的育兒環境，除開辦育兒津貼、托育補助外，為提供家長更多育兒支持服務，社會局積極尋覓合適地點廣設托育資源設施，目前已建置10處親子悠遊館、1 處兒童館、7處社區公共托育家園，期待營造台南成為市民樂婚、願生及能養的友善城市。

台南市兒福中心兒童館服務時間為周二至周五上午9點至中午12點，下午1點半至5點半、周六至周日為上午9時至下午5點半，周一及國定假日 (兒童節除外)休館，活動或服務項目詳情可上兒福中心網站查詢 ( https://m.facebook.com/ ChildrenThemeMuseum )。

台南市長黃偉哲在社福中心兒童館進行有獎徵答，大送禮物。記者鄭惠仁／攝影
台南市長黃偉哲在社福中心兒童館進行有獎徵答，大送禮物。記者鄭惠仁／攝影

黃偉哲 托育 親子

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