小朋友猜黃偉哲身高體重 不管對錯都有禮物

明天是兒童節，台南市長黃偉哲在兒童福利服務中心兒童館有獎徵答，小禮物大放送，連他的身高、體重都拿來問小朋友，不管答對、答錯都給獎，「今天兒童最大，高興就好。」

台南市政府社會局表示，兒福中心委託台南市基督教青年會社會福利慈善事業基金會辦理，期望在安全又溫馨的環境下，家長可以善用豐富的資源陪伴幼兒一起學習成長。兒童館內分為多元主題區塊，如：積木建構區、生活扮演區、臺南文化區、生態科學區、小記者播報台，並特別為未滿12歲的孩子，規畫適齡適所、合理收費的兒童遊戲及學習場地，常常吸引幼兒園、安親班、社福團體前往參觀及使用。

每年4月為兒童月，兒福中心也辦理各種類型的親子活動，黃偉哲今天專程到兒童館與小朋友同樂，他提出環境權、自由權、身分權、平等權、遊戲權等各種問題，都難不倒小朋友，一度懷疑洩題，乾脆把標語蓋起來，但一樣難不倒。他乾脆要小朋友猜他的身高、體重，小朋友照答不誤，不管對或錯，黃偉哲一律送禮物。

黃偉哲表示，台南市因應少子化問題，創造友善的育兒環境，除開辦育兒津貼、托育補助外，為提供家長更多育兒支持服務，社會局積極尋覓合適地點廣設托育資源設施，目前已建置10處親子悠遊館、1 處兒童館、7處社區公共托育家園，期待營造台南成為市民樂婚、願生及能養的友善城市。