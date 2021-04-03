雲林之西翻轉風頭水尾 復育自然生態吸引200種鳥類棲息
雲林縣西部沿海經公私力量長期定沙抑制揚塵及生態保育，翻轉「風頭水尾」環境惡劣的既定印象。縣府文化觀光處長陳璧君說，目前麥寮濁水溪出海口1千多公頃沙洲，已成生態綠洲及自然濕地，近期麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會更發現當地出現黑面琵鷺、沙丘鶴及東方白鸛等近200種鳥類棲息，第四河川局、林務局、雲林縣政府研擬合作規畫鳥類生態溼地公園，讓候鳥生生不息常駐。
陳璧君表示，麥寮濁水溪出海口大片綠洲堪稱是雲林縣深藏不露的秘境，近年在水利署第四河川局積極防治揚塵，透過馬鞍藤植栽、稻草、文蛤殼及水覆蓋工法，成功定沙並抑制揚塵，且自然生態復育有成。
陳璧君說，加上民間力量麥仔簝文化協會等生態保育人士積極維護，綠洲已是候鳥常駐中繼站天堂，農委會林務局還將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」先行示範區，希望有更多鳥類來此渡冬棲息，甚至成為留鳥。
麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，目前觀察到的野鳥種類約近200種，且候鳥與本土鳥類數量有增多趨勢，其中已紀錄到7隻東方白鸛、300多隻黑面琵鷺及沙丘鶴等珍稀鳥類。
陳璧君表示，雲林山海自然生態豐富，除東邊林內鄉有蝶類最大規模遷徙奇景的紫斑蝶季，西邊濁水溪出海口候鳥季，儼然成為全台鳥類專家最新賞鳥勝地，包括可近距離眼見黑面琵鷺、琵嘴鴨、小白鷺、蒼鷺等風姿，東方澤鵟則在空中翱翔。
陳璧君指出，為存續推廣麥寮濁水溪出海口豐富鳥類生態及棲息天堂，未來將與四河局、林務局及地方協會等單位建置園區，整治基礎工程並設賞鳥亭，全力保育難得的生態環境。
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