快訊

站票該不該賣？太魯閣出軌慘劇的教訓 學者籲「別再賣了」

新冠境外+6！ 菲籍移工及印尼漁工無症狀確診

雲林之西翻轉風頭水尾 復育自然生態吸引200種鳥類棲息

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
雲林麥寮濁水溪出海口1千多公頃沙洲已成為生態綠洲及自然濕地，近期麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會在此發現東方白鸛等近200種鳥類棲息身影。圖／雲林縣政府提供
雲林麥寮濁水溪出海口1千多公頃沙洲已成為生態綠洲及自然濕地，近期麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會在此發現東方白鸛等近200種鳥類棲息身影。圖／雲林縣政府提供

雲林縣西部沿海經公私力量長期定沙抑制揚塵及生態保育，翻轉「風頭水尾」環境惡劣的既定印象。縣府文化觀光處長陳璧君說，目前麥寮濁水溪出海口1千多公頃沙洲，已成生態綠洲及自然濕地，近期麥仔簝文化協會、雲林縣野鳥學會更發現當地出現黑面琵鷺、沙丘鶴及東方白鸛等近200種鳥類棲息，第四河川局、林務局、雲林縣政府研擬合作規畫鳥類生態溼地公園，讓候鳥生生不息常駐。

陳璧君表示，麥寮濁水溪出海口大片綠洲堪稱是雲林縣深藏不露的秘境，近年在水利署第四河川局積極防治揚塵，透過馬鞍藤植栽、稻草、文蛤殼及水覆蓋工法，成功定沙並抑制揚塵，且自然生態復育有成。

陳璧君說，加上民間力量麥仔簝文化協會等生態保育人士積極維護，綠洲已是候鳥常駐中繼站天堂，農委會林務局還將濁水溪麥寮段列為「國土生態保育綠色網絡」先行示範區，希望有更多鳥類來此渡冬棲息，甚至成為留鳥。

麥仔簝文化協會理事長吳明宜指出，目前觀察到的野鳥種類約近200種，且候鳥與本土鳥類數量有增多趨勢，其中已紀錄到7隻東方白鸛、300多隻黑面琵鷺及沙丘鶴等珍稀鳥類。

陳璧君表示，雲林山海自然生態豐富，除東邊林內鄉有蝶類最大規模遷徙奇景的紫斑蝶季，西邊濁水溪出海口候鳥季，儼然成為全台鳥類專家最新賞鳥勝地，包括可近距離眼見黑面琵鷺、琵嘴鴨、小白鷺、蒼鷺等風姿，東方澤鵟則在空中翱翔。

陳璧君指出，為存續推廣麥寮濁水溪出海口豐富鳥類生態及棲息天堂，未來將與四河局、林務局及地方協會等單位建置園區，整治基礎工程並設賞鳥亭，全力保育難得的生態環境。

雲林縣麥仔簝文化協會及野鳥學會在濁水溪出海口沙洲觀察到300多隻黑面琵鷺，且其他候鳥及本土鳥類數量有增多趨勢。圖／雲林縣政府提供
雲林縣麥仔簝文化協會及野鳥學會在濁水溪出海口沙洲觀察到300多隻黑面琵鷺，且其他候鳥及本土鳥類數量有增多趨勢。圖／雲林縣政府提供
為存續推廣麥寮濁水溪出海口豐富鳥類生態及棲息天堂，雲林縣府文化觀光處長陳璧君（右三）表示未來擬與四河局、林務局及麥仔簝文化協會規畫鳥類生態溼地公園。記者陳苡葳／翻攝
為存續推廣麥寮濁水溪出海口豐富鳥類生態及棲息天堂，雲林縣府文化觀光處長陳璧君（右三）表示未來擬與四河局、林務局及麥仔簝文化協會規畫鳥類生態溼地公園。記者陳苡葳／翻攝

濁水溪 生態保育 黑面琵鷺

延伸閱讀

高人氣的稻草迷宮又回來了！草堆藏禮物是連假出遊首選

新竹公園鳥類頻遭射殺 懸賞5萬緝凶

仙鳥下凡！ 家中飛來超美幼鳥回眸 網羨慕：肯定有好事

國家地理新鮮聞：北美鳥類數量銳減

相關新聞

嘉義牛稠埔公墓塞車 交管

清明連假第一天，嘉義縣市共用的最大公墓區水上鄉牛稠埔公墓，因聯外道路嘉138線尚未拓寬，出現掃墓車潮，警方昨起調派員警加...

雲林之西翻轉風頭水尾 復育自然生態吸引200種鳥類棲息

雲林縣西部沿海經公私力量長期定沙抑制揚塵及生態保育，翻轉「風頭水尾」環境惡劣的既定印象。縣府文化觀光處長陳璧君說，目前麥...

影／清明節潤餅印鈔機！2秒烤爐擦1張皮 每張都是鈔票

每逢清明節民眾必吃春捲，製作販售春捲（潤餅）皮店前都大排長龍，各店家幾乎全家出動「擦皮」、賣餅皮，只見「擦皮」師父手一甩...

太魯閣號慘劇台南2人罹難 市府關懷並協助

台鐵408車次太魯閣號昨天出軌意外，造成50人死亡、146人受傷慘劇，台南市新聞處今天表示，死者中有兩名是居住關廟的市民...

台南祭祖人潮爆多 紙錢攤商合不攏嘴

台南市區各公、私納骨塔今天上午出現祭祖人潮，員警忙著指揮交通，賣紙錢的攤商笑得合不攏嘴，業者說，去年因疫情關係，生意好慘...

虎尾鎮街道串接 民眾讚：市容變好、遊客變多

雲林縣政府獲中央挹注經費，斥資9800多萬元辦理虎尾街道串接工程，進行虎尾鐵橋、同心公園，及周邊虎尾科技大學、布袋戲館、...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。