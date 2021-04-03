影／清明節潤餅印鈔機！2秒烤爐擦1張皮 每張都是鈔票

每逢清明節民眾必吃春捲，製作販售春捲（潤餅）皮店前都大排長龍，各店家幾乎全家出動「擦皮」、賣餅皮，只見「擦皮」師父手一甩、2秒在烤爐擦1張皮，隨即換爐再甩，後面的人則跟著不斷掀收皮，包裝秤重販售，讓民眾看了戲稱擦皮好像「清明印鈔機」每張都是鈔票。

明天是清明節，嘉義市各製作春捲皮店家前，都排滿等待買春捲皮民眾，東市場「蔡家班」潤餅皮店前，從清晨4點就開始有人排隊，上午8時許排隊人龍已蜿蜒到東市場2樓，等買民眾坦言「約要等40分鐘」，但餅皮真的Q彈好吃。

負責「擦」餅皮的蔡政勳，平時就負責供應一般店家春捲皮，每逢清明假期則必須加班，清晨3點就到店裡攪粉、「擦」餅皮，幾乎沒時間休息，一家三代近20人都到店裡幫忙，還是很忙。

蔡政勳說，這段時間每天睡不到4小時，1天最多可賣超過1500台斤春捲皮，因為排隊人龍可能影響其他攤位，才引導客人排到市場2樓，為供應客戶需求，他還在市場2樓增設10多個爐，他負責甩麵糰在烤爐持續擦皮，後面則跟著不斷收皮。

「好吃餅皮在手勁！」蔡政勳說，家裡賣春捲皮已超過60年，他10多歲就開始幫忙掀皮、練習「擦」皮，從小就看阿嬤、父親擦潤餅皮，好吃餅皮要軟Q、有韌性，包菜餡才不易破。