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台南祭祖人潮爆多 紙錢攤商合不攏嘴

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
明天是清明節，台南市區今天出現祭祖人潮。記者鄭惠仁／攝影
明天是清明節，台南市區今天出現祭祖人潮。記者鄭惠仁／攝影

台南市區各公、私納骨塔今天上午出現祭祖人潮，員警忙著指揮交通，賣紙錢的攤商笑得合不攏嘴，業者說，去年因疫情關係，生意好慘，今年已恢復往日祭祖人潮，生意自然好，期待明天清明節，生意更好。

去年清明節因疫情嚴峻，各公私納骨塔都禁止民眾入內參拜，只能在塔外上香，同時也鼓勵民眾線上祭祖，造成許多民眾沒到納骨塔上香祭祖，也使得賣紙錢的攤販沒錢賺。

雖然國際疫情仍嚴峻，但國內疫情紓解，多數公、私立納骨塔都開放民眾進入，只要戴口罩、保持社交距離即可。明天就是清明節，台南市今天普遍出現祭祖人潮，南區的3處公、私立納骨塔都吸引許多民眾前往祭祖，周遭的販售紙錢攤販因生意好，也忙得不亦樂乎。

台南市區今天出現祭祖人潮，賣紙錢攤商忙著招攬人客。
台南市區今天出現祭祖人潮，賣紙錢攤商忙著招攬人客。
台南市區今天出現祭祖人潮，賣紙錢攤商忙著招攬人客。記者鄭惠仁／攝影
台南市區今天出現祭祖人潮，賣紙錢攤商忙著招攬人客。記者鄭惠仁／攝影
台南市區今天出現祭祖人潮，民間納骨塔忙著燒紙錢。記者鄭惠仁／攝影
台南市區今天出現祭祖人潮，民間納骨塔忙著燒紙錢。記者鄭惠仁／攝影

疫情 清明節 社交距離

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