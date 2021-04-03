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台南祭祖人潮爆多 紙錢攤商合不攏嘴
台南市區各公、私納骨塔今天上午出現祭祖人潮，員警忙著指揮交通，賣紙錢的攤商笑得合不攏嘴，業者說，去年因疫情關係，生意好慘，今年已恢復往日祭祖人潮，生意自然好，期待明天清明節，生意更好。
去年清明節因疫情嚴峻，各公私納骨塔都禁止民眾入內參拜，只能在塔外上香，同時也鼓勵民眾線上祭祖，造成許多民眾沒到納骨塔上香祭祖，也使得賣紙錢的攤販沒錢賺。
雖然國際疫情仍嚴峻，但國內疫情紓解，多數公、私立納骨塔都開放民眾進入，只要戴口罩、保持社交距離即可。明天就是清明節，台南市今天普遍出現祭祖人潮，南區的3處公、私立納骨塔都吸引許多民眾前往祭祖，周遭的販售紙錢攤販因生意好，也忙得不亦樂乎。
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