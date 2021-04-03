虎尾鎮街道串接 民眾讚：市容變好、遊客變多

雲林縣政府獲中央挹注經費，斥資9800多萬元辦理虎尾街道串接工程，進行虎尾鐵橋、同心公園，及周邊虎尾科技大學、布袋戲館、故事館等市容空間整修與景觀設計。其中，最受親子歡迎的同心公園，內部經過整修，也規畫專有人行步道，雙心噴水池則改為兒童戲沙池，使公園綠地更親民。

虎尾街道串接工程重點改善項目，包括人行空間2130公尺、道路空間2510公尺，並畫設87格汽車停車格、1203格機車停車格，另有景觀美化及管線下地1245公尺等作業，施工期一年多左右，第一、二期工程如期在今年2月完工，目前則在進行三期工程及建國眷村保存活化作業。

縣長張麗善表示，一、二期工程將虎尾鐵橋、同心公園，到虎尾布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍及虎尾記憶COOL等四館點串接成線，讓民眾得以在完善的街道空間步行，深入認識虎尾小鎮。

虎尾糖廠配合此工程，也將原為噴水池的雙心座改為戲沙池，也把池內黑沙改為白沙，原料為牡蠣殼，此種白沙為目前全國獨有，可解決牡蠣在產地面臨無處置放所衍生的環保及環境衛生問題。

台糖人員表示，此種牡蠣殼沙經製造過程後，已無原牡蠣殼般鋒利、質地軟脆，不但可作為土質改善，也可應用在飼料、肥料及相關工業化產品等原料，用在園藝造景使用，也能落實循環經濟效益；戲沙池即日起開放民眾入內遊玩，提醒攜帶小朋友的家長，務必隨時在旁注意安全。