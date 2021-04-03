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虎尾鎮街道串接 民眾讚：市容變好、遊客變多

聯合報 / 記者陳苡葳／雲林即時報導
虎尾糖廠配合雲林虎尾街道串接工程，將原為噴水池的雙心座改為戲沙池，即日起開放使用，提醒民眾務必注意孩童安全。記者陳苡葳／攝影
虎尾糖廠配合雲林虎尾街道串接工程，將原為噴水池的雙心座改為戲沙池，即日起開放使用，提醒民眾務必注意孩童安全。記者陳苡葳／攝影

雲林縣政府獲中央挹注經費，斥資9800多萬元辦理虎尾街道串接工程，進行虎尾鐵橋、同心公園，及周邊虎尾科技大學、布袋戲館、故事館等市容空間整修與景觀設計。其中，最受親子歡迎的同心公園，內部經過整修，也規畫專有人行步道，雙心噴水池則改為兒童戲沙池，使公園綠地更親民。

虎尾街道串接工程重點改善項目，包括人行空間2130公尺、道路空間2510公尺，並畫設87格汽車停車格、1203格機車停車格，另有景觀美化及管線下地1245公尺等作業，施工期一年多左右，第一、二期工程如期在今年2月完工，目前則在進行三期工程及建國眷村保存活化作業。

縣長張麗善表示，一、二期工程將虎尾鐵橋、同心公園，到虎尾布袋戲館、雲林故事館、合同廳舍及虎尾記憶COOL等四館點串接成線，讓民眾得以在完善的街道空間步行，深入認識虎尾小鎮。

虎尾糖廠配合此工程，也將原為噴水池的雙心座改為戲沙池，也把池內黑沙改為白沙，原料為牡蠣殼，此種白沙為目前全國獨有，可解決牡蠣在產地面臨無處置放所衍生的環保及環境衛生問題。

台糖人員表示，此種牡蠣殼沙經製造過程後，已無原牡蠣殼般鋒利、質地軟脆，不但可作為土質改善，也可應用在飼料、肥料及相關工業化產品等原料，用在園藝造景使用，也能落實循環經濟效益；戲沙池即日起開放民眾入內遊玩，提醒攜帶小朋友的家長，務必隨時在旁注意安全。

返鄉居住十年的陳姓鎮民說，虎尾生活機能完備，且還擁有全台唯二仍在製糖的虎尾糖廠，鄰近的虎尾鐵橋也是觀光熱點，他認為，街道整合後，遊客要再步行到市中心的文化館舍，變得安全又輕而易舉，加上高鐵雲林站的交通便利性，走訪雲林「一日生活圈」觸手可及。

虎尾糖廠配合雲林虎尾街道串接工程，也將同心公園內部整修，並規畫人行步道。記者陳苡葳／攝影
虎尾糖廠配合雲林虎尾街道串接工程，也將同心公園內部整修，並規畫人行步道。記者陳苡葳／攝影
同心公園內的雙心戲沙池原料是牡蠣殼，可用在園藝造景使用，兼具環保及循環經濟效益。記者陳苡葳／攝影
同心公園內的雙心戲沙池原料是牡蠣殼，可用在園藝造景使用，兼具環保及循環經濟效益。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮街道串接工程一、二期今年2月完工，虎尾鐵橋、同心公園及周邊虎尾科技大學、布袋戲館、故事館等市容空間煥然一新。記者陳苡葳／攝影
雲林縣虎尾鎮街道串接工程一、二期今年2月完工，虎尾鐵橋、同心公園及周邊虎尾科技大學、布袋戲館、故事館等市容空間煥然一新。記者陳苡葳／攝影
位在雲林縣虎尾鎮市中心的布袋戲館、故事館、合同廳舍及記憶COOL等四館，周邊步行街道已建置完成，讓遊客能安心漫步，深遊虎尾小鎮。圖／雲林縣政府提供
位在雲林縣虎尾鎮市中心的布袋戲館、故事館、合同廳舍及記憶COOL等四館，周邊步行街道已建置完成，讓遊客能安心漫步，深遊虎尾小鎮。圖／雲林縣政府提供

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