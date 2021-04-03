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台南龍崎山區缺水 「最強里長」爭取到水保局農塘供水

聯合報 / 記者周宗禎／台南即時報導
台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。圖／陳永和提供
台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。圖／陳永和提供

水情吃緊又久不下雨，台南龍崎地區面臨缺水危機。人稱「最強里長」的龍崎區前牛埔里長陳永和，今天爭取水保局同意，開放沒有汙染的牛埔農塘儲水供在地農民灌溉與公共廁所的民生使用。

陳永和說，他在里長任內爭取水保局疏浚淤積嚴重的牛埔農塘，農塘清除淤泥後現在儲存了不少水；養兵千日用在一時，因為台南市自水來減壓供水會造成牛埔無水可用，昨天和里民討論後向水保局爭取開放農塘的水讓居民使用，水保局已同意。

他說，牛埔山區里長任內也利用道路施工時，爭取建造了一口山泉水收集池，如今都派用場了，當地居民可以有乾淨的泉水飲用。

陳永和說，身為老百姓他最關心的是百姓民生問題，當年看到水保局開發的農塘淤積多年，想到最近幾年乾旱經常發生而且越來越嚴重，如果農塘除了教學教育使用也可以儲水，對當地農民以及住家一定很有幫助，還好當年有去爭取經費來清除淤泥，現在就看到成果。

台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。記者周宗禎／攝影
台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。記者周宗禎／攝影
台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。圖／陳永和提供
台南龍崎山區缺水，「最強里長」陳永和爭取到水保局農塘供水。圖／陳永和提供

水保局 陳永和 農民

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