台南龍崎山區缺水 「最強里長」爭取到水保局農塘供水

水情吃緊又久不下雨，台南龍崎地區面臨缺水危機。人稱「最強里長」的龍崎區前牛埔里長陳永和，今天爭取水保局同意，開放沒有汙染的牛埔農塘儲水供在地農民灌溉與公共廁所的民生使用。

陳永和說，他在里長任內爭取水保局疏浚淤積嚴重的牛埔農塘，農塘清除淤泥後現在儲存了不少水；養兵千日用在一時，因為台南市自水來減壓供水會造成牛埔無水可用，昨天和里民討論後向水保局爭取開放農塘的水讓居民使用，水保局已同意。

他說，牛埔山區里長任內也利用道路施工時，爭取建造了一口山泉水收集池，如今都派用場了，當地居民可以有乾淨的泉水飲用。