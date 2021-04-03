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台南運河每年魚群大量死亡 市府設曝氣設備徹底解決

聯合報 / 記者鄭惠仁/台南即時報導
台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善運河水質，營造更美的運河景觀。記者鄭惠仁／攝影
台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善運河水質，營造更美的運河景觀。記者鄭惠仁／攝影

台南運河盲段為潮水末端，水流較弱，加上春夏交替季節，氣溫變化大，水質溶氧量不足，易造成魚群暴斃，水利局共增取1千萬元經費，除已在運河曝氣設備，並將在三爺溪分別設置兩處曝氣設備，避免水質惡化。

水利局表示，安平水資源中心每天處理16萬噸廢水，部分水將做三級處理，提供南科廠商使用，部分二級處理的水，供民眾、各機關取用洗車、澆灌、洗街，另有大部分排出，也將增取經費，把部分二級處理的水，排入運河，改善運河水質，雙管齊下解決問題。

日前台南運河盲段，才剛因氣溫變化大，水體翻騰效應，造成大量魚群暴斃；而去年間也同樣發生這樣的狀況，民意代表及地方民眾都要求市府能拿出對策，改善水質在季節交替期，因水質惡化，魚兒暴斃情形。

市長黃偉哲積極向中央爭取經費，辦理安平運河水質溶氧改善計畫，共爭取1千萬元，除了要改善運河盲段的水質，也配合三爺溪整治，改善水質。其中運河盲段已完成3座高效率曝氣設備裝置，當偵測到水中溶氧量低於2mg/L，就會自動啟動裝置，將水體體溶氧量提升至6.5mg/L以上。4月15日前完成盲段南側另7座高效率曝氣設備裝置，徹底解決運河魚群暴斃的問題。

另三爺溪的五空橋、永寧橋，經監測也是易發生水體溶氧量不足的問題，也要設置高效率曝氣設備，改善三爺溪市區段的水質。

台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善水質。記者鄭惠仁／攝影
台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善水質。記者鄭惠仁／攝影
台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善水質。圖／水利局提供
台南市水利局在運河設置高效率曝氣設備，改善水質。圖／水利局提供

水質 黃偉哲

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