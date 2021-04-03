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嘉市新遊程「環市自行車道」啟用 3小時輕鬆騎完全市

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市世賢路自行車道，高聳參天桃花心木林道，就像從都市進入森林。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路自行車道，高聳參天桃花心木林道，就像從都市進入森林。圖／嘉義市政府提供

嘉義市「環市自行車道」主線日前完工、上月完成驗收，全長25公里自行車道，串連沿線自然與人文景點，輕鬆騎完一圈約3小時，現在正值桃花心木落葉期，騎進世賢路高聳參天桃花心木林道，就像從都市進入森林，車道各段都有四季不同風情，5月後還有阿勃勒黃金雨，將是嘉義市觀光新遊程。

嘉義市觀新處長張婉芬表示，嘉義市面積不大，約60平方公里，非常適合騎單車，細細品味沿途景致，感受一年四季微妙變換，世賢路自行車道落葉紛紛，彷彿步入浪漫韓劇扣人心弦的經典場景，若是5、6月來，還能遇見夏日限定、亮眼奪目的阿勃勒「黃金雨」。

再往南騎銜接嘉油鐵馬道，前身為中油舊鐵道，屬日據時期「嘉義化學工場」一環，亦是日軍重要的秘密燃料基地，具有特殊的歷史意義；改建為自行車專用道後，兩側綠樹成蔭，築成一座綠色隧道，並將自行車與行人分流，境內可欣賞大片荷田，飽覽農村風光。

一路往東穿越湖仔內區段，穿過軍輝橋，抵達八掌溪堤防道路，在彌陀映月橋上可眺望壯闊八掌溪河岸風景，再往東北便是蘭潭水庫，沿蘭潭繞行一圈，停駐嘉義大學蘭潭校區實習商店，是最適合補充體力中繼站。

環狀自行車道的北環，可經嘉義市致力打造的「文化新絲路」，檜意森活村、北門驛、舊監、嘉義製材所與知名地標森林之歌等景點，終點站北香湖公園占地25公頃，現在有苦楝花盛開，滿佈樹梢的淡紫色小花，遠看像是白雪積在樹上，別有一番風味。

張婉芬建議，4月連假、春暖花開，歡迎全國民眾來嘉品嚐特色美食，規劃自在輕騎小旅行，可搭配YouBike2.0公共自行車租賃系統，以時速15公里速度體驗都會、鄉村不同風光，鄉受一趟充滿環保健康旅程。

嘉義市「環市自行車道」主線日前全線完工、上月完成驗收，全長25公里。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「環市自行車道」主線日前全線完工、上月完成驗收，全長25公里。圖／嘉義市政府提供
嘉油鐵馬道，前身為中油舊鐵道，屬日治時期「嘉義化學工場」一環。圖／嘉義市政府提供
嘉油鐵馬道，前身為中油舊鐵道，屬日治時期「嘉義化學工場」一環。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「環市自行車道」可沿蘭潭繞行一圈。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「環市自行車道」可沿蘭潭繞行一圈。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路自行車道，現正值桃花心木落葉期。圖／嘉義市政府提供
嘉義市世賢路自行車道，現正值桃花心木落葉期。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「環市自行車道」可搭配YouBike2.0公共自行車租賃系統。圖／嘉義市政府提供
嘉義市「環市自行車道」可搭配YouBike2.0公共自行車租賃系統。圖／嘉義市政府提供

嘉義 自行車 車道

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