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她突破困境樂觀面對腦傷認知視力肢體受損 獲模範兒童

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市長黃敏惠（左二起）頒發模範兒童證書，給北園國小林乙柔，稱讚她以樂觀態度面對生活、迎接挑戰。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左二起）頒發模範兒童證書，給北園國小林乙柔，稱讚她以樂觀態度面對生活、迎接挑戰。記者卜敏正／攝影

今天是兒童節，嘉義市北園國小模範兒童林乙柔，幼時腦傷造成認知、視力及肢體受損，仍以樂觀態度面對生活、學習困難，平日熱心助人，經常主動幫助其他行動不便小朋友推輪椅、解決問題，日前獲選為嘉義市模範兒童，校方都稱讚她的精神、學習態度，真的是孩子學習模範與表率。

嘉義市府日前舉辦110年兒童節暨模範兒童表揚大會，以「幸福嘉義樂學習，飛向國際圓夢想」為主題，期許每個孩子在嘉義市享受學習樂趣，培養核心素養，站上國際舞台實現夢想；今年共表揚幼兒園、國小201名模範兒童，市長黃敏惠贈送「我們班的新同學 斑傑明‧馬利」及「成為更好的自己」2童書勉勵獲獎孩子。

北園國小教師楊舒雯、郭仕芸受訪表示，林乙柔因腦傷造成認知等障礙，學習過程比別人更辛苦，但她乖巧文靜，也是班級裡的大姊姊，個性樂觀、熱心助人，經常貼心幫助同學，是老師們的得力助手。

楊舒雯說，乙柔曾參加滾球及疊杯比賽，但她左手萎縮，疊杯訓練有困難點，加上左眼視力不好，無法精準拿捏滾球距離，但她不氣餒，訓練過程雖充滿障礙、挫折，但她願意利用課餘時間加倍練習，並克服困難達成目標，參賽也獲得不少獎項，她不屈不饒、克服困難的精神是同學模範。

民族國小的顏均晏，擔任學校自治小市長、也是本屆慶祝大會主席及受表揚模範生，她代表模範兒童出席致詞時台風穩健口條清晰，充分掌握節奏並散發出自信的光采，顏均晏受訪時則說，可能自己比較幽默、風趣，才能獲得同學支持。

嘉義市府舉辦110年兒童節暨模範兒童表揚大會，今年共表揚幼兒園、國小201名模範兒童。記者卜敏正／攝影
嘉義市府舉辦110年兒童節暨模範兒童表揚大會，今年共表揚幼兒園、國小201名模範兒童。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三起）頒發模範兒童證書，給民族國小顏均晏，稱讚她熱心公益，並展現自信光采。記者卜敏正／攝影
嘉義市長黃敏惠（左三起）頒發模範兒童證書，給民族國小顏均晏，稱讚她熱心公益，並展現自信光采。記者卜敏正／攝影

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