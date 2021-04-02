高人氣的稻草迷宮又回來了！草堆藏禮物是連假出遊首選

由雲林縣府、大埤鄉公所及三結社區發展協會去年合辦的大埤稻草節，一度爆紅，遊客如織，尤其超療癒的稻草迷宮更是高人氣，稻草節落幕，許多網友還紛紛在臉書表達不捨，配合四天連假，超好玩的稻草區搭配藝術音樂會，今天又重新開幕，雲林縣長張麗善歡迎大家重返故地更好玩。

今天大埤稻草藝術音樂會今天開幕，就吸引不少人潮前往拍照遊玩，尤其稻草迷宮仍人氣未減，是每個到來的遊客必玩，尤其這次搭配音樂會，讓一堆堆的稻草捲，更具鄉土味，玩起來更有勁。

縣長張麗善說，大埤鄉盛產稻米，公所致力推廣稻草編織創作與稻草藝文，延續稻草藝術價值；去年稻草節超高人氣，因疫情而喊停，如今結合藝術音樂重新啟動，傑出的太日樂集、Flying BAND飛行音樂、雲集打擊樂團等表演團隊，帶來震撼鼓樂，讓稻草節更生動。尤其稻草迷宮尋寶遊戲，重新布置後的迷宮許多角落都有驚喜小禮；還有藝術編織DIY教學、在地青農及特色店家市集，是連假出遊首選。

文觀處長陳璧君表示，大埤鄉公所透過打造一個屬於大小朋友的「稻草王國」，最夯的稻草捲迷宮讓人流連忘返，稻草藝術景觀讓遊客體驗傳統農家文化，相當難得。