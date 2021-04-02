嘉市西區夜間定點垃圾清運4月每天都收 連假正常清運

嘉義市政府環保局表示，即日起至5日為兒童、清明節四天連假，嘉義市正常清運垃圾，4月2日、3日、5日均依照原排定時間清運，4日周日依例無收運垃圾，另西區試辦定點收垃圾不僅延長1個月，周三、日也將增加服務，請民眾配合清理垃圾及資源回收。

環保局表示，自3月1日起於西區友愛路、德安路口試辦夜間定點垃圾收運，考量民眾需求，餐飲業營業至深夜產生飲食垃圾多，周一、四垃圾量也多，將再試辦1個月，並增加周三、周日收運，即日起周一至周日、每天夜間10點20分至隔日凌晨0時20分，友愛停車場旁都試辦夜間定點垃圾收運。

嘉義市東區夜間定點垃圾收運地點時間為：蘇周連宗祠大門旁(垂楊路、興中街口)晚間10點30分到隔日凌晨3點，文化路中央噴水圓環(土地銀行旁停車格)凌晨3點10分至5點20分。