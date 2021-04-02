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社工不是志工！ 嘉義市社工工會爭取工作更有保障

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市社會工作人員職業工會透過行動劇表達，薪水不高，被迫薪水回捐、人力不足、工作壓力大等議題。記者卜敏正／攝影
嘉義市社會工作人員職業工會透過行動劇表達，薪水不高，被迫薪水回捐、人力不足、工作壓力大等議題。記者卜敏正／攝影

嘉義市社會工作人員職業工會今在嘉義文化創意產業園區，舉行「社工日、挺社工」活動，市長黃敏惠、立委王美惠與多名議員，嘉義市社會工作師公會、社工代表都出席，工會透過行動劇表達，薪水不高，被迫薪水回捐、人力不足、工作壓力大等議題，黃敏惠則強調「力挺社工決心」。

黃敏惠表示，市府至今沒有收到任何社工反映薪水回捐問題，未來也不允許，另公部門社工多，工作非常辛苦，只要出缺一定盡快補足，也希望中央能提高補助。

嘉義市社會工作人員職業工會理事長陳皇廷表示，工會夥伴以戲劇方式，提出「社工非志工」「社工不只是勞工」「社工應有合理工作條件」三倡議，因為很多民眾分不清志工、社工，社工是經大專院校培訓，而且經國家考試合格的專業人才，工作上應該更有保障。

他說，社工身分不僅是勞工，當服務對象需要，就算下班也可能隨時都要出勤，工作壓力大，因此工作條件、環境、薪資、安全上都應該更有保障。

黃敏惠指出，社會越來越複雜，我們無法期待完美，但有勇氣「面對問題、解決問題」，她呼籲中央不僅政策要與時俱進，更應給予地方政府更多支持，打造友善社工執業環境。市政府將以「零回捐」、「強化網絡」、「支持專業發展」等三大政策力挺社工。

嘉義市社工師公會理事長陳華宏表示，嘉義市有「社會工作人員職業工會、社會工作師公會、公部門」三方團結合作契機，唯有團結才能保障社工人員權益，讓民眾得到最好服務。

社會處表示，這次活動應是全國首次「工會、公會、公部門」，一起用實際行動挺社工，高雄日前爆出民間單位規避政府稽查、違法迫使社工回捐新聞，現在市府委託辦理方案的社工人力，規定必須在契約上明訂禁止回捐，若有回捐一定依法查處。

市長黃敏惠、嘉義市社會工作人員職業工會理事長陳皇廷都強調力挺社工。記者卜敏正／攝影
市長黃敏惠、嘉義市社會工作人員職業工會理事長陳皇廷都強調力挺社工。記者卜敏正／攝影
嘉義市社會工作人員職業工會，今天舉行「社工日、挺社工」活動，市長黃敏惠、立委王美惠與多名議員，嘉義市社會工作師公會、社工代表都出席。記者卜敏正／攝影
嘉義市社會工作人員職業工會，今天舉行「社工日、挺社工」活動，市長黃敏惠、立委王美惠與多名議員，嘉義市社會工作師公會、社工代表都出席。記者卜敏正／攝影

社工 嘉義

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