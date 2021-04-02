清明連假阿里山遊樂區、布袋商港湧現出遊人潮

清明連假今天登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季主角-株染井吉野櫻，綻放盛開登場，吸引大批遊客，阿里山工作站統計逾4千人入園；另，布袋商港與澎湖馬公港間海上藍色公路，恢復開航，清明連假期間訂購搭船遊客逾6千人，客輪幾乎班班客滿。

疫情國境還未開放，春遊熱門景點，偽出國日本賞櫻阿里山花季，將在10日落幕，春暖花開，染井吉野櫻盛開，吸引賞花人潮，繁櫻嬉春，花漾繽紛，美不勝收，含苞待放以及接棒綻放的櫻花品種，還有高砂櫻、關山櫻、普賢象櫻及一葉蘭。

阿里山工作站前的「櫻王」染井吉野櫻，在陽光照拂下滿開，燦爛花朵吸引大批遊客賞花拍照，染染井吉野櫻也在祝山觀日平台、阿里山派出所及阿里山賓館等景點綻放，盛開是最佳賞花期。

為疏解假日賞花車潮，公路總局今天起到5日實施交通疏運措施，疏運時段台18線阿里山公路65.4K(湖底)至88.2K(遊樂區大門)管制小客車通行，嘉義林管處配合交管時段，在台18線29K+300 及61K提供搭乘甲乙類大客車及轉乘客運遊客，提前購買阿里山遊樂區門票服務。