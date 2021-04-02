快訊

台鐵太魯閣號出軌意外 宋逸民訂不到車票逃過一劫

新冠境外+3！分自瑞士、印尼入境 全是自費採檢確診陽性

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台江迎神祭百間宮廟上萬人遶境 安維交管措施報你知

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導
活動第3天，將有132間宮廟，上萬人參與遶境，前往安南區（安吉路以西區域）13間宮廟參香，預計晚間10時返回鹿耳門天后宮安座。記者邵心杰／翻攝
活動第3天，將有132間宮廟，上萬人參與遶境，前往安南區（安吉路以西區域）13間宮廟參香，預計晚間10時返回鹿耳門天后宮安座。記者邵心杰／翻攝

台南市安南區鹿耳門天后宮將4月9、10、11日舉辦台江迎神祭廟會活動，共有130多間宮廟參與，遶境範圍以安南區為主，並將前往山上、大內、善化、安定等地區宮廟參香，預計將有上萬人參與遶境。台南市警三分局規畫動員警力460人次、民力330人次投入安維交管勤務，遶境隊伍行經區域及路段，將採取必要交通管制措施，呼籲民眾配合相關管制疏導作為。

警方指出，活動首日，遶境隊伍計有75間宮廟、神轎及陣頭，清晨在鹿耳門天后宮集結後，前往山上、大內、善化、安定等區21間宮廟參香，當晚返回安南區駐輦在「中洲寮保安宮」；翌日安南區內（安吉路以東區域）遶境，前往18間宮廟參香，當晚駐輦在「什三佃慶興宮」。

而第3日清晨，再有50多宮廟神轎在什三佃慶興宮集結加入遶境，屆時將有132間宮廟，上萬人參與活動，前往安南區（安吉路以西區域）13間宮廟參香，預計晚間10時返回鹿耳門天后宮安座。

廟方於活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，盡量避開遶境區域，避免受到交通壅塞影響。民眾可至官網（https://pro.godroad.tw/E210401/）查詢。

台南市警三分局指出，因活動適逢周末假日，參與遶境宮廟、神轎、陣頭眾多，預料對市區交通產生衝擊。警方已多次與鹿耳門天后宮會商研議交通疏導與秩序維護事宜，管理委員會也召開協調會議，邀集各參與宮廟代表協調要求配合事項。

鹿耳門天后宮主委林明俊表示，希望透過「宮廟自主，約制管理」的作法，將本次九年一科的香醮活動，作為推動優質宮廟文化的典範。

4月9日活動首日，遶境隊伍清晨在鹿耳門天后宮集結後，前往山上、大內、善化、安定等區21間宮廟參香，當晚返回安南區駐輦在中洲寮保安宮。記者邵心杰／翻攝
4月9日活動首日，遶境隊伍清晨在鹿耳門天后宮集結後，前往山上、大內、善化、安定等區21間宮廟參香，當晚返回安南區駐輦在中洲寮保安宮。記者邵心杰／翻攝
鹿耳門天后宮活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，盡量避開遶境區域，避免受到交通壅塞影響。記者邵心杰／翻攝
鹿耳門天后宮活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，盡量避開遶境區域，避免受到交通壅塞影響。記者邵心杰／翻攝
第2天繞境路線，安南區內（安吉路以東區域）遶境，前往18間宮廟參香，晚間駐輦在什三佃慶興宮。記者邵心杰／翻攝
第2天繞境路線，安南區內（安吉路以東區域）遶境，前往18間宮廟參香，晚間駐輦在什三佃慶興宮。記者邵心杰／翻攝

遶境 天后宮 神轎

延伸閱讀

大甲媽遶境9日起駕 帶防疫用品大眾運輸免塞車

工兵水庫清淤住宮廟、可輪休 但工區不得停工

影／男子帶切割機侵入宮廟竊香油錢 至少5間宮廟受害

影／遶境爆衝突！進香團大打出手 遭諷「打給神明看」

相關新聞

白沙屯媽11日展開8天進香之旅 警方3時段實施交管

白沙屯媽往北港進香即將在4月11日深夜登轎出發，展開今年長達8天7夜的長程徒步進香之旅，目前已吸引逾7萬信眾報名，苗栗縣...

詹雅雯病倒前太平村拍MV身影曝光 人瑞粉絲祈福打氣

金曲歌后詹雅雯上個月被醫生確診帕金森氏症，左腦中度萎縮，暴瘦8公斤，讓粉絲不捨，目前休養治療中；詹雅雯生病前，到1千公尺...

清明連假阿里山遊樂區、布袋商港湧現出遊人潮

清明連假今天登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季主角-株染井吉野櫻，綻放盛開登場，吸引大批遊客，阿里山工作站統計逾4千...

台江迎神祭百間宮廟上萬人遶境 安維交管措施報你知

台南市安南區鹿耳門天后宮將4月9、10、11日舉辦台江迎神祭廟會活動，共有130多間宮廟參與，遶境範圍以安南區為主，並將...

「鳳梨換紅酒」登澳媒 黃偉哲：對雙方農民都有利

大陸暫停進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」的建議近日登上澳洲「雪梨晨鋒報」，希望台澳透過鳳梨與龍蝦、紅酒的相...

嘉縣市共用最大公墓聯外道未拓寬 警方今起3天疏導管制

清明連假今天登場，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線還未拓寬，每年清明掃墓交通阻塞成為民...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。