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台江迎神祭百間宮廟上萬人遶境 安維交管措施報你知
台南市安南區鹿耳門天后宮將4月9、10、11日舉辦台江迎神祭廟會活動，共有130多間宮廟參與，遶境範圍以安南區為主，並將前往山上、大內、善化、安定等地區宮廟參香，預計將有上萬人參與遶境。台南市警三分局規畫動員警力460人次、民力330人次投入安維交管勤務，遶境隊伍行經區域及路段，將採取必要交通管制措施，呼籲民眾配合相關管制疏導作為。
警方指出，活動首日，遶境隊伍計有75間宮廟、神轎及陣頭，清晨在鹿耳門天后宮集結後，前往山上、大內、善化、安定等區21間宮廟參香，當晚返回安南區駐輦在「中洲寮保安宮」；翌日安南區內（安吉路以東區域）遶境，前往18間宮廟參香，當晚駐輦在「什三佃慶興宮」。
而第3日清晨，再有50多宮廟神轎在什三佃慶興宮集結加入遶境，屆時將有132間宮廟，上萬人參與活動，前往安南區（安吉路以西區域）13間宮廟參香，預計晚間10時返回鹿耳門天后宮安座。
廟方於活動期間將設置「隨香地圖」，透過GPS定位，提供民眾掌握遶境隊伍即時位置，盡量避開遶境區域，避免受到交通壅塞影響。民眾可至官網（https://pro.godroad.tw/E210401/）查詢。
台南市警三分局指出，因活動適逢周末假日，參與遶境宮廟、神轎、陣頭眾多，預料對市區交通產生衝擊。警方已多次與鹿耳門天后宮會商研議交通疏導與秩序維護事宜，管理委員會也召開協調會議，邀集各參與宮廟代表協調要求配合事項。
鹿耳門天后宮主委林明俊表示，希望透過「宮廟自主，約制管理」的作法，將本次九年一科的香醮活動，作為推動優質宮廟文化的典範。
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