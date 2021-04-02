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「鳳梨換紅酒」登澳媒 黃偉哲：對雙方農民都有利

聯合報 / 記者鄭維真／台南即時報導
台南市政府媒合台南知名12家甜點業者，推出限定鳳梨甜點料理。本報資料照片
台南市政府媒合台南知名12家甜點業者，推出限定鳳梨甜點料理。本報資料照片

大陸暫停進口台灣鳳梨，台南市長黃偉哲提出「鳳梨換紅酒」的建議近日登上澳洲「雪梨晨鋒報」，希望台澳透過鳳梨與龍蝦、紅酒的相互出口創造互惠。黃偉哲說，理念相近的澳洲、台灣近期都被中國大陸貿易抵制，目前正是台澳相互出口的好時機，且強項種類不同，相信農產品貿易可互補滿足兩地人民需求，對雙方農民都有利。

澳洲紅酒、龍蝦、牛肉等農產品、食品都被大陸限制進口，大陸也暫停進口台灣鳳梨，黃偉哲表示，歷經多年努力，澳洲在去年3月同意我國鳳梨鮮果輸入，而史上首次輸出的台灣鳳梨也在今年3月底抵達澳洲，在嚴格檢疫查驗合格後順利通關，為鳳梨輸澳確立標準通關與商業模式，期待台南鳳梨進入產季，也能讓澳洲消費者品嘗到台南鳳梨的美味。

台南市政府農業局長謝耀清指出，台南鳳梨種植面積約1761 公頃，占全台15%，產量約為6萬9618公噸，年產值14.2 億元；台南鳳梨4到6月為盛產期，目前採收進度約30%，本周採收比例約12%，下周預計採收比例約為10%、6960公噸。

謝耀清說，面對大陸禁銷鳳梨，市府已採取3大因應措施，包括拓展國外行銷市場、強化國內行銷通路、啟動多元加工，以去年外銷大陸的6000公噸作產銷調節，規畫將1000公噸轉銷非中國大陸的市場，3800公噸轉為擴大內銷使用，另外的1200公噸則啟動加工措施。同時，市府也加強行銷宣傳、提供線上訂購宅配，媒合企業團購，並爭取中國大陸以外的外銷運費補助。

為擴大內需，台南市各局處動起來，與30多家安心餐廳推出期間限定的「好運旺來餐」，以鳳梨入菜，結合各式料理和調飲，今年更特地與12家知名甜點業者合作，推出限定版鳳梨甜點料理。

鳳梨 澳洲 紅酒

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