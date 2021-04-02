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嘉縣市共用最大公墓聯外道未拓寬 警方今起3天疏導管制

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
清明連假今天登場，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線還未拓寬，嘉縣警察局今起3天調派員警，加強周邊路段交通疏導及管制。圖／警方提供
清明連假今天登場，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線還未拓寬，嘉縣警察局今起3天調派員警，加強周邊路段交通疏導及管制。圖／警方提供

清明連假今天登場，嘉義縣市共同使用的最大公墓區水上鄉牛稠埔，因對外聯絡要道嘉138線還未拓寬，每年清明掃墓交通阻塞成為民眾惡夢，嘉義縣警察局今起3天調派員警，加強周邊路段交通疏導及管制，上午陸續出現掃幕車潮，車速慢，車流順暢。

嘉義市殯管所長盧春霖說，防疫期間，納骨塔封塔不開放民眾入塔祭祀，許多民眾提前掃墓，今天非婚喪喜慶黃道吉日，少了送葬隊伍，有助交通順暢，另，嘉市火葬場後天清明節停爐。

警方說，為避免台82線嘉義交流道及165線，因掃墓車潮壅塞，建議用路人由台82線東行掃墓車流，提前在中和交流道下匝道，續行中義路 (嘉175線)、168線接165線前往墓區，請掃墓車輛依引導牌面通行。

前往嘉雲寶塔車輛，下台82線嘉義交流道後，請行駛165線內側車道至忠和國小前左轉嘉138線；前往慈雲寶塔車輛，請行駛165線外側車道，至義和保養廠左轉進入嘉136線，避免車流交織影響165線交通順暢。

慈雲寶塔及嘉雲寶塔前道路，今起3天改為單向通行，請前往及駛離墓區車輛，依現場執勤人員及指示牌面行駛，並依規畫處所停車。

縣府建設處說，公墓聯外道拓寬工程，嘉138線忠和國小至成功國小道路拓寬工程，第一期工程費8千萬元，施作長度923公尺，既有路寬8公尺拓寬到15公尺，配合清明疏運，工程停工，清明過後7日復工。

第二期工程費2.27億元，施作長度937公尺，道路寬度15公尺，已辦理第2次用地公聽會；第三期工程費3億元，施作長度1250公尺，道路寬度15公尺，送計畫書到行政院爭取補助。

嘉義 車潮

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