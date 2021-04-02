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為老化比例最高嘉縣注入年輕活力 嘉縣街舞委員會成立

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，嘉縣體育會理事長羅信富（右三）頒聘書給首任主任委員詹琬蓁議員（左三），立委翁重鈞（右）與中華民國街舞運動協會理事長沈智慧（左二）等來賓到場祝賀。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，嘉縣體育會理事長羅信富（右三）頒聘書給首任主任委員詹琬蓁議員（左三），立委翁重鈞（右）與中華民國街舞運動協會理事長沈智慧（左二）等來賓到場祝賀。圖／詹琬蓁提供

嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，來賓冠蓋雲集。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，來賓冠蓋雲集。圖／詹琬蓁提供

嘉義縣體育會街舞委員會昨晚在六腳鄉灣南村ＲＥＶＥＲＹ活動工作室，舉行成立大會，由嘉縣體育會理事長羅信富頒聘書給首任主任委員詹琬蓁議員，立委翁重鈞與中華民國街舞運動協會理事長沈智慧等來賓到場祝賀；充滿年輕動感活力街舞，在全國老化比例最高的嘉義縣推動扎根，深具意義。

成立大會與街舞委員會總幹事趙嘉宏，成立的虹星文創開業共同舉行，現場邀請趙嘉宏帶領嘉義縣在地街舞團體開場表演，強而有力的舞蹈演出，讓來賓觀眾讚嘆連連。

來賓冠蓋雲集，除翁重鈞、沈智慧、羅信富，還有議員李國勝、水上鄉代表會主席林家緯、水上鄉民代表王笙羽、六腳鄉民代表廖法志、黃善，朴子市民代表邱鉦荃、鹿草鄉民代表詹朋樺、朴子市竹圍里長姜俊豪、六腳鄉灣內村長趙素娟等，帶來祝福。

詹琬蓁說，很榮幸可以與一群熱愛街舞年輕朋友，催生街舞委員會，擔任主委是責任也是使命，現階段希望和學校社團結合，吸引學子加入街舞，認識街舞運動，接下來要在嘉縣舉辦大型街舞賽事，藉大型表演活動賽事，齊聚各地熱愛街舞好友到嘉縣「以舞會友」；未來，培訓專業街舞人才代表國家出國比賽，為國爭光。

沈智慧說，近年街舞活動受到許多人喜愛，透過街舞活動，不僅培養規律運動習慣，也是表演藝術大秀自我培養自信心，去年底街舞納入2024巴黎奧運比賽項目（霹靂舞），未來將辦更多全國比賽，藉比賽成績作升學加分使用，或成為選手為國爭光，將街舞發揚光大。

嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，現場邀請在地街舞團體開場表演，強而有力的舞蹈演出，讓來賓觀眾讚嘆連連。圖／詹琬蓁提供
嘉義縣體育會街舞委員會成立大會，現場邀請在地街舞團體開場表演，強而有力的舞蹈演出，讓來賓觀眾讚嘆連連。圖／詹琬蓁提供

街舞 沈智慧 嘉義

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