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最年輕行政院顧問 「點子王」嘉縣農會總幹事黃貞瑜連任

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣立委陳明文（左）祝賀連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）。圖／取自陳明文臉書
嘉義縣立委陳明文（左）祝賀連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）。圖／取自陳明文臉書

嘉義縣農會及17個鄉鎮市區農會選舉落幕，執政綠營仍穩穩掌控農會系統，縣農會三巨頭順利選出，理事長邱耀瑞及總幹事黃貞瑜連任，新選出常務監事劉世文；曾任大林鎮長的黃貞瑜，擁有中正大學政治研究所，以及台大生物產業傳播暨發展學系研究所雙碩士，去年38歲獲行政院長蘇貞昌聘任為行政院顧問，成為最年輕的行政院顧問。

嘉縣農會及17位鄉鎮市區農會總幹事，18人有8位女性，黃貞瑜是大型造勢活動名主持人，為總統蔡英文主持造勢大會，日前獲新選出的縣農會理事會遴聘連任，小英總統送盆花祝賀，賀詞寫「貞愛農民、瑜情上達」。

黃貞瑜擅長創意行銷，被稱為「點子王」，為開拓農民收益，利用振興券及農遊券發行，帶縣農會短短1個多月創造近7百萬元營收；大陸禁台灣鳳梨後，上個月帶農會團隊行銷鳳梨，至今收到逾萬箱的鳳梨訂單，陸續出貨中。

黃貞瑜為開拓鄉鎮市農特產品銷路，分別與耐斯王子大飯店、棒棒積木飯店主廚合作，推出嘉義縣農特產風味美食料理，並積極開拓鳳梨加工銷路，找台酒公司合作用鳳梨酵素做乾洗手液等商品。

黃貞瑜說，「4年前剛擔任總幹事，波折不斷，讓我沒有一刻不戰戰兢兢，還好生命中有很多貴人相助，感謝家人當我最強大後盾，為了不讓力挺我的你們漏氣，時刻督促自己，雖無法是最優秀的，也一定要當最認真的那位總幹事！」

立委陳明文說，「縣農會改選順利選出三巨頭，各鄉鎮農會改選也圓滿勝利成功，未來嘉義發展邁向新階段，農會扮演重要角色，大家一起攜手為農民打拚，為嘉義努力，我們繼續前進！」

嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）為開拓鄉鎮市農特產品銷路，與耐斯王子大飯店合作，推出嘉義縣農特產風味美食料理，與縣長翁章梁（左二）立委陳明文（左）共同行銷。圖／耐斯王子大飯店提供
嘉義縣農會總幹事黃貞瑜（右）為開拓鄉鎮市農特產品銷路，與耐斯王子大飯店合作，推出嘉義縣農特產風味美食料理，與縣長翁章梁（左二）立委陳明文（左）共同行銷。圖／耐斯王子大飯店提供
小英總統送盆花祝賀連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，賀詞寫「貞愛農民、瑜情上達」。圖／取自黃貞瑜臉書
小英總統送盆花祝賀連任的嘉義縣農會總幹事黃貞瑜，賀詞寫「貞愛農民、瑜情上達」。圖／取自黃貞瑜臉書
嘉義縣農會三巨頭順利選出，理事長邱耀瑞（中）總幹事黃貞瑜（左）連任，新選出常務監事劉世文（右）。圖／取自黃貞瑜臉書
嘉義縣農會三巨頭順利選出，理事長邱耀瑞（中）總幹事黃貞瑜（左）連任，新選出常務監事劉世文（右）。圖／取自黃貞瑜臉書

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