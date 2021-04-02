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詹雅雯病倒前太平村拍MV身影曝光 人瑞粉絲祈福打氣
金曲歌后詹雅雯上個月被醫生確診帕金森氏症，左腦中度萎縮，暴瘦8公斤，讓粉絲不捨，目前休養治療中；詹雅雯生病前，到1千公尺的嘉義縣梅山鄉太平村太平雲梯及老街，為專輯拍ＭＶ，太平村長嚴清雅說，上山時詹雅雯透露，自己睡不著、暴瘦，詹雅雯的百歲人瑞粉絲簡陳滿，特別錄影為詹雅雯祈福打氣，要她「堅強！卡緊好起來，上山教阮唱歌！」
嚴清雅說，上個月經由音樂製作人許常德安排，詹雅雯到太平村拍ＭＶ專輯，事前許常德上山多次勘景，詹雅雯與ＭＶ團隊上山拍攝2天順利，太平出雲海、彩霞大景，他和部分村民當臨時演員入鏡，詹雅雯演唱「幸福過敏」、「故鄉置這」、「情歌30」、「互相祝福」等4首歌。
「詹雅雯意志力堅強、專注投入，用心虔誠！」嚴清雅說，拍攝ＭＶ過程，他對詹雅雯工作態度很敬佩，感謝詹雅雯透過ＭＶ新專輯宣傳太平村，村民為詹雅雯祈福，希望她早日康復，再回山上與大家相聚唱歌。
許常德某次因緣際會到太平村，發現這麼漂亮地方，居民只有200多人，且4分之1是80歲到百歲，想辦不一樣活動，與嚴清雅討論後，和三立電視節目「超級紅人榜」合作，舉辦「高齡海選」幫居民圓夢。
3月初，詹雅雯與許常德舉行合作拍攝的4部MV首播發表會，呈現太平山城生活樣貌，發表會前，「超級紅人榜」特別舉辦「80歲至百歲長壽海選」歌唱賽，為太平村即將推出「不一樣的燈會」宣傳暖身。
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