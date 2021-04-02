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不斷更新／連假首日國道清晨塞爆 往國5南下回堵11公里

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阿里山大島櫻盛開好美味 猴群凍末條爬上樹大快朵頤

聯合報 / 記者魯永明／嘉義即時報導
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供

清明連假登場，嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，不只吸引大批遊客賞花，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味，生態觀察家暨攝影師蘇家弘清晨在沼平公園旁，發現4隻獼猴一直在吃大島櫻花。

「本來這棵大島櫻非常美麗，這下子淪為獼猴早餐慘了！」蘇家弘說，櫻花盛開，不只吸引蝴蝶、蜜蜂、鳥兒覓食，也成為台灣獼猴食物，獼猴是雜食性動物，食物來源減少，為了生存，櫻花也是牠的食物來源，獼猴似乎特別愛吃花形大又美麗的大島櫻。

4隻台灣獼猴攀爬上大島櫻花樹上，用手不斷大把抓櫻花，往嘴裡塞，大快朵頤，甚至攀折櫻花枝條，遠看彷彿猴子賞櫻，近看卻是大啖櫻花，模樣有趣，但有遊客認為，美麗大島櫻樹遭猴群摧殘，變得不漂亮了。

蘇家弘說，台灣獼猴看到人接近不害怕，還會發出嘶吼聲，台灣獼猴已非保育類動物，阿里山遊樂區食物來源減少，獼猴吃草也吃櫻花；嘉義林區管理處阿里山工作站為守護大島櫻，派人驅趕猴群，但猴群卻與工作站人員玩捉迷藏，讓工作站防不勝防。

阿里山遊樂區並未發生人猴衝突事件，阿里山工作站說，台灣獼猴模仿學習能力強，最怕遊客不當餵食，引發猴子騷擾搶食，甚至威脅遊客安全，呼籲遊客遇到台灣獼猴，保持安全距離，不要在獼猴前吃東西，切勿餵食。

嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供
嘉義縣阿里山國家森林遊樂區櫻花季，花形美麗的大島櫻綻放，吸引台灣獼猴爬上樹，攀折櫻花大啖美味。圖／蘇家弘提供

台灣獼猴 櫻花季 阿里山

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