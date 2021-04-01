營建職災頻傳！台南稽查科技公司新建工程就有6項缺失

全國營建工程業職災事件頻傳，為有效降低職災，中央及地方攜手合作，密集進行聯合檢查，今天上午由勞動部職安署副署長李柏昌帶隊，南市勞工局局長王鑫基、職安健康處代理處長陳美顏會同職安署南區職業安全衛生中心率員前往樹谷園區一處科技公司新建工程工地進行聯合檢查，檢查結果發現6項缺失，將依法通知改善。

台南市職安健康處代理處長陳美顏表示，今天聯合檢查結果發現施工架、護圍、護欄未確實檢點、未有特殊教育訓練等6項缺失，針對今日檢查之缺失，皆屬營造業常見的缺失樣態，將持續加強宣導及檢查，並提醒各事業單位務必依職業安全衛生法規定，落實防災作為。如事業單位對於危害預防有疑問，可向台南市職安健康處洽詢（06）2150806。

勞工局局長王鑫基表示，近兩年全國建案開工量大增，營造業勞工缺工問題嚴重，又以鋼筋工、水泥工、模板工、電焊工等基層勞工的缺口最大，缺工問題衍生趕工情形，更增加工地安全衛生管理之挑戰，導致營造工地風險提高。

台南市勞工局率全國之先和南區職業安全衛生中心合作，集結本市防災關鍵單位共同籌備「台南市營造作業安全聯盟」，透過橫向合作力求有效降災。上半年也將規畫至少3場營造工地中央與地方聯合檢查。