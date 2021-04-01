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曾文水庫再增打卡新景點 絕美「同心橋」落成啟用

聯合報 / 記者莊祖銘／嘉義即時報導
嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離。圖／嘉義縣政府提供

嘉義縣大埔鄉同心橋73年完工，銜接曾文水庫旁情人及湖濱公園，也是大埔、和平村重要聯絡路徑，後因天災致不堪用，直到民國104年南水局核定經費4550萬元辦理改建，今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，預計將替大埔鄉帶來更多觀光效益。

嘉義縣大埔鄉原同心橋於民國73年8月竣工，經921大地震及莫拉克颱風八八風災等多次天災的摧殘，大埔鄉因財政拮据無法支應龐大修繕費用以致年久失修而有安全疑慮喪失其既有通行功能。

縣府文化觀光局民國101年5月由委託專業顧問公司辦理橋梁檢測評估，結果判定為需緊急補修，104年6月2日獲南水局核定經費4550萬元辦理改建。

改建工程由大埔鄉公所辦理發包，發包後至108年間，因氣候因素使曾文水庫水位未能下降至乾涸水位及地質軟弱，致大型機具設備無法進入水庫底床進行吊裝作業，工程不斷延宕。

在通盤檢討下，對水庫蓄水範圍內工程設計，就工址大地資料、水文氣候等因素檢討施工可行性及期程規劃，重新擇定最適工法，公所追加自籌經費2500萬元重新辦理工程招標，經於108年3月4日決標，加緊趕工施作下，終於109年5月29日完工。

大埔鄉長吳明勳介紹，同心橋的橋門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離，因此取名為同心橋，吳明勳說，期待未來眾人齊心努力，帶動大埔鄉的發展與進步。

縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳等，今天也參與揭牌典禮，翁章梁也期待透過此座景觀橋，將極具觀光潛的大埔鄉讓更多人看見，吳明勳說，未來將加強鄉內硬體設施，串聯鄉內各景點，讓大埔人文之美讓更多人認識。

嘉義縣大埔鄉同心橋73年完工，銜接曾文水庫旁情人及湖濱公園，也是大埔、和平村重要聯絡路徑，後因天災致不堪用，直到民國104年南水局核定經費4550萬元辦理改建，今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，預計將替大埔鄉帶來更多觀光效益。

嘉義縣大埔鄉原同心橋於民國73年8月竣工，經921大地震及莫拉克颱風八八風災等多次天災的摧殘，大埔鄉因財政拮据無法支應龐大修繕費用以致年久失修而有安全疑慮喪失其既有通行功能。

縣府文化觀光局民國101年5月由委託專業顧問公司辦理橋梁檢測評估，結果判定為需緊急補修，104年6月2日獲南水局核定經費4550萬元辦理改建。

改建工程由大埔鄉公所辦理發包，發包後至108年間，因氣候因素使曾文水庫水位未能下降至乾涸水位及地質軟弱，致大型機具設備無法進入水庫底床進行吊裝作業，工程不斷延宕。

在通盤檢討下，對水庫蓄水範圍內工程設計，就工址大地資料、水文氣候等因素檢討施工可行性及期程規劃，重新擇定最適工法，公所追加自籌經費2500萬元重新辦理工程招標，經於108年3月4日決標，加緊趕工施作下，終於109年5月29日完工。

大埔鄉長吳明勳介紹，同心橋的橋門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離，因此取名為同心橋，吳明勳說，期待未來眾人齊心努力，帶動大埔鄉的發展與進步。

縣長翁章梁、大埔鄉長吳明勳等，今天也參與揭牌典禮，翁章梁也期待透過此座景觀橋，將極具觀光潛的大埔鄉讓更多人看見，吳明勳說，未來將加強鄉內硬體設施，串聯鄉內各景點，讓大埔人文之美讓更多人認識。

嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，預計將替大埔鄉帶來更多觀光效益。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，預計將替大埔鄉帶來更多觀光效益。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離。圖／嘉義縣政府提供
嘉義縣大埔鄉同心橋今天上午舉行揭牌暨啟用典禮，門架以「雙人」為造型，象徵串連人與人間的距離。圖／嘉義縣政府提供

水庫 翁章梁

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