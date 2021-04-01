觀音佛祖生日 台南社大台江分校大廟興學倡議共學安老

台南社大台江分校結合安南區海尾朝皇宮推動大廟興學，並推動一村一廟一樂團，適逢觀音佛祖生日，兩單位策辦「觀音佛祖生日音樂會」、「觀音佛祖共學安老講座」，並向觀音佛祖、大道公祈求天降甘霖，保境護生，度過困境。

台江分校執行長吳茂成表示，大廟興學實踐大道公「終身學習、社會參與、保境護生」的台江流域信仰文化精神，推動一村一廟一學堂，一村一廟一樂團，在地學習、學習在地，培育積極公民及社群。

昨晚是海尾觀音佛祖生日，特別策辦音樂會及「觀音佛祖生日共學安老講座」，邀請致力推動共學安老理念的常延法師開講。常延法師在會中鼓勵鄉親共同思考共學安老的希望及做法，他認為大廟興學推動在地學習，對社會很有意義，現在又向下扎根到台江流域學校，推動環境守護，利益民眾，未來的長照，本來就是要靠在地來推動與落實。

海尾朝皇宮副主委謝文祥說，大廟興學影響很多人，大加一邊倡議一邊做，已推動十幾年；他強調，要做不難，難得是能持續下去。

台江分校學員林淑惠指出，這場觀音佛祖共學安老講座，常延法匠分享圓滿的人生不僅是終點，而是過好活著的每一天，不留遺憾，就是圓滿人生，十分有感。學員杜育芬說，全心全意活在當下，活出有意義的生命觀，這場講座帶給大家很多的啟發，讓所有與自己相近的人，都能感到幸福、快樂、平安。