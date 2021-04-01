快訊

震撼彈！何壽川家族退出永豐餘投控董事會

銅板價吃鍋貼中千萬！1-2月統一發票開出16張千萬大獎 名單出爐

聽新聞
test
0:00 / 0:00

觀音佛祖生日 台南社大台江分校大廟興學倡議共學安老

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南社大台江分校結合安南區海尾朝皇宮推動大廟興學，舉辦觀音佛祖共學安老講座。圖／台江分校提供
台南社大台江分校結合安南區海尾朝皇宮推動大廟興學，舉辦觀音佛祖共學安老講座。圖／台江分校提供

台南社大台江分校結合安南區海尾朝皇宮推動大廟興學，並推動一村一廟一樂團，適逢觀音佛祖生日，兩單位策辦「觀音佛祖生日音樂會」、「觀音佛祖共學安老講座」，並向觀音佛祖、大道公祈求天降甘霖，保境護生，度過困境。

台江分校執行長吳茂成表示，大廟興學實踐大道公「終身學習、社會參與、保境護生」的台江流域信仰文化精神，推動一村一廟一學堂，一村一廟一樂團，在地學習、學習在地，培育積極公民及社群。

昨晚是海尾觀音佛祖生日，特別策辦音樂會及「觀音佛祖生日共學安老講座」，邀請致力推動共學安老理念的常延法師開講。常延法師在會中鼓勵鄉親共同思考共學安老的希望及做法，他認為大廟興學推動在地學習，對社會很有意義，現在又向下扎根到台江流域學校，推動環境守護，利益民眾，未來的長照，本來就是要靠在地來推動與落實。

海尾朝皇宮副主委謝文祥說，大廟興學影響很多人，大加一邊倡議一邊做，已推動十幾年；他強調，要做不難，難得是能持續下去。

台江分校學員林淑惠指出，這場觀音佛祖共學安老講座，常延法匠分享圓滿的人生不僅是終點，而是過好活著的每一天，不留遺憾，就是圓滿人生，十分有感。學員杜育芬說，全心全意活在當下，活出有意義的生命觀，這場講座帶給大家很多的啟發，讓所有與自己相近的人，都能感到幸福、快樂、平安。

台江 音樂會

延伸閱讀

今是最強天赦日！ 遇觀音菩薩聖誕「靠2招祕法」轉運生財氣

觀音工業區改裝車競速 警包抄攔查3車違規、2車逃逸

台南社大台江分校師生迎接觀音佛祖生日 手作香珠祈安

台61線上遭連續開單14次吞4萬2罰單 他痛批：惡意檢舉

相關新聞

營建職災頻傳！台南稽查科技公司新建工程就有6項缺失

全國營建工程業職災事件頻傳，為有效降低職災，中央及地方攜手合作，密集進行聯合檢查，今天上午由勞動部職安署副署長李柏昌帶隊...

曾文水庫再增打卡新景點 絕美「同心橋」落成啟用

嘉義縣大埔鄉同心橋73年完工，銜接曾文水庫旁情人及湖濱公園，也是大埔、和平村重要聯絡路徑，後因天災致不堪用，直到民國10...

觀音佛祖生日 台南社大台江分校大廟興學倡議共學安老

台南社大台江分校結合安南區海尾朝皇宮推動大廟興學，並推動一村一廟一樂團，適逢觀音佛祖生日，兩單位策辦「觀音佛祖生日音樂會...

影／台南大型移動式RO淨水設備啟用 每日省自來水500噸

台南市今天啟動「全市全日減壓供水」，市府為了因應缺水開源，爭取水利署協助在樹谷園區設置「台南首座大型移動式RO淨水設備」...

影／台南第7處公托家園設置 落實0到6歲國家一起養

台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，台南市長黃偉哲強調，市府積極設置公共托育家園，未來會在其他區繼續設置，提供優質托育...

鼓勵重回職場！台南首辦中高齡就業博覽會歡迎家庭主婦

為協助中高齡者重返職場，台南市勞工局將在17日周六在善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」第一場中高齡就業博覽會，共有32...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。