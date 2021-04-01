影／台南大型移動式RO淨水設備啟用 每日省自來水500噸

台南市今天啟動「全市全日減壓供水」，市府為了因應缺水開源，爭取水利署協助在樹谷園區設置「台南首座大型移動式RO淨水設備」今天啟用，每天可提供近500噸再生水，聯亞科技、艾杰旭、聯華氣體等都開始取水，同步開放樹谷園區產業登記取用。除了今天樹谷園區第一組逆滲透再生水，近日還有一組進駐，加上柳營、永康兩工業區各兩組，全部一天供應3000噸「比自來水還要高一等的工業用水」。

市長黃偉哲今天到樹谷園區汙水處理廠視察運作及再生水供應情況，呼籲除了開源，民眾企業更應該配合節流，公家民間一同努力，才有可能度過缺水危機

台南水情轉為橙燈警示，市府水利局長韓榮華表示，台南目前每天民生及工業用水約94.5萬噸，目前在安平、安南、官田、虎尾寮、仁德等6處水資源回收中心供應1600噸，加上再生水廠投入每天約可供3000噸再生水，對缺水廠商有實質幫助。

黃偉哲表示，這套大型淨水設備運抵台南12天就完成管線佈設、運轉測試，每日可處理800噸二級工業流放水，再製提供500噸再生水，水質符合工業用冷卻水標準可供廠商登記取用。

黃偉哲說，樹谷園區還有一座大型移動式RO淨水設備，柳營、永康科技工業區也都各有2座，預計6月底前台南會完成設置6座設備，