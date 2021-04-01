聽新聞
test
0:00 / 0:00
影／台南大型移動式RO淨水設備啟用 每日省自來水500噸
台南市今天啟動「全市全日減壓供水」，市府為了因應缺水開源，爭取水利署協助在樹谷園區設置「台南首座大型移動式RO淨水設備」今天啟用，每天可提供近500噸再生水，聯亞科技、艾杰旭、聯華氣體等都開始取水，同步開放樹谷園區產業登記取用。除了今天樹谷園區第一組逆滲透再生水，近日還有一組進駐，加上柳營、永康兩工業區各兩組，全部一天供應3000噸「比自來水還要高一等的工業用水」。
市長黃偉哲今天到樹谷園區汙水處理廠視察運作及再生水供應情況，呼籲除了開源，民眾企業更應該配合節流，公家民間一同努力，才有可能度過缺水危機
台南水情轉為橙燈警示，市府水利局長韓榮華表示，台南目前每天民生及工業用水約94.5萬噸，目前在安平、安南、官田、虎尾寮、仁德等6處水資源回收中心供應1600噸，加上再生水廠投入每天約可供3000噸再生水，對缺水廠商有實質幫助。
黃偉哲表示，這套大型淨水設備運抵台南12天就完成管線佈設、運轉測試，每日可處理800噸二級工業流放水，再製提供500噸再生水，水質符合工業用冷卻水標準可供廠商登記取用。
黃偉哲說，樹谷園區還有一座大型移動式RO淨水設備，柳營、永康科技工業區也都各有2座，預計6月底前台南會完成設置6座設備，
他說，節水需中央、地方及公私部門不分你我一起努力，感謝水利署短短時間內協助台南建置移動式RO淨水系統，每天因而省下的500噸自來水就可移撥給民生用水，也讓水庫蓄水量可再延長供應到7月。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言