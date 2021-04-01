嘉義市公有停車格收費中心4月4日清明節暫停收費
嘉義市政府今宣布，4月4日清明節當日，嘉義市公有路邊收費停車格暨收費中心全面暫停收費，但鼓勵市民多利用Ubike 、市區電動公車，並注意如果停在民營停車場，應注意是否有優惠，避免造成消費爭議。
嘉義市政府交通處表示，停車收費主要目的，除使用者付費觀念，更希望透過付費機制增加停車格周轉率，但每年民俗節日，包括清明、端午、中秋、農曆年假期，為了讓收費員有機會和家人團聚，也方便家庭祭拜、掃墓，因此讓所有收費員都可排休，當天各停車格也暫停收費。
市府提醒民眾，為確保交通順暢，警方仍維持受理民眾檢舉違停及拖吊移置，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放。並呼籲民眾，若停放於私有民營停車場，應注意每日最高上限優惠是否取消，避免引起消費爭議。
市府也鼓勵民眾下載市府「愛嘉義」App，透過「地圖式查詢」，能顯示停車場剩餘車位數，找車位不必苦等更加便利。另外，現在YouBike2.0公共自行車租賃系統前30分鐘免費，市區電動公車持電子票證亦可免費搭乘，歡迎民眾多加利用公共運輸。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言