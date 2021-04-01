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嘉義市公有停車格收費中心4月4日清明節暫停收費

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義即時報導
嘉義市公有停車格，4月4日清明節暫停收費一天。記者卜敏正／翻攝
嘉義市公有停車格，4月4日清明節暫停收費一天。記者卜敏正／翻攝

嘉義市政府今宣布，4月4日清明節當日，嘉義市公有路邊收費停車格暨收費中心全面暫停收費，但鼓勵市民多利用Ubike 、市區電動公車，並注意如果停在民營停車場，應注意是否有優惠，避免造成消費爭議。

嘉義市政府交通處表示，停車收費主要目的，除使用者付費觀念，更希望透過付費機制增加停車格周轉率，但每年民俗節日，包括清明、端午、中秋、農曆年假期，為了讓收費員有機會和家人團聚，也方便家庭祭拜、掃墓，因此讓所有收費員都可排休，當天各停車格也暫停收費。

市府提醒民眾，為確保交通順暢，警方仍維持受理民眾檢舉違停及拖吊移置，請民眾停車依循標誌標線規定行車與停放。並呼籲民眾，若停放於私有民營停車場，應注意每日最高上限優惠是否取消，避免引起消費爭議。

市府也鼓勵民眾下載市府「愛嘉義」App，透過「地圖式查詢」，能顯示停車場剩餘車位數，找車位不必苦等更加便利。另外，現在YouBike2.0公共自行車租賃系統前30分鐘免費，市區電動公車持電子票證亦可免費搭乘，歡迎民眾多加利用公共運輸。

嘉義 停車場 公車

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