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影／台南第7處公托家園設置 落實0到6歲國家一起養

聯合報 / 記者鄭惠仁／台南即時報導
台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，今年將再增設7處。記者鄭惠仁／攝影
台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，今年將再增設7處。記者鄭惠仁／攝影

台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，台南市長黃偉哲強調，市府積極設置公共托育家園，未來會在其他區繼續設置，提供優質托育服務，並減輕家長負擔。

社會局長陳榮枝表示，東區仁和公共托育家園鄰近市區，前身為活動中心2樓閒置空間，經委託台南市心技能全齡學習推廣學會，將老屋翻修，變為童趣風格，提供里民活動場所及托育功能，讓家長更能安心工作。社會局目前已在東區、安南、關廟、柳營、官田、麻豆、新市區設立公共托育家園，預計今年將再增7處。

台南市截至2月，0至2歲幼兒園約3萬5千人，黃偉哲表示，因應少子化並提供家長在養育及教育上的支持與協助，市府積極設置公共托育家園。今年8月起配合中央政策，育兒津貼每月提升至3500元，托育補助提升至7千元；明年8月各再提升1500元。另不論育兒津貼或是托育補助，今年8月起第2名以上幼兒再加發1千元，且擴大發放對象，有領育嬰留停津貼或其他弱勢補助的家庭，都可請領，落實0到6歲國家一起養的政策。

台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，今年將再增設7處。記者鄭惠仁／攝影
台南市第7處社區公共托育家園今天開幕，今年將再增設7處。記者鄭惠仁／攝影

托育 黃偉哲 育兒津貼

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