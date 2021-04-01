台南啟用移動式淨水設備 日產工業用水430噸

台南水情不佳，繼2月25日進入水情燈號為橙燈的減量供水階段後，今天起實施全日減壓供水，市府向水利署爭取的首座大型移動式RO淨水設備上午於樹谷園區啟用，挹注工業用水。

台南市政府水利局上午在樹谷園區污水處理廠舉辦台南首座大型移動式RO淨水設備啟用供水儀式，由台南市長黃偉哲打開開關，將水注入登記取水廠商僱請的載水車，未來每天可產出約430噸符合工業用冷卻用水標準的再生水。

台南市水利局長韓榮華表示，此次裝設的設備每天可處理800噸經二級處理的放流水，並產出約430噸再生水，目前暫時以無償取用方式供園區廠商登記，並自行派車載水，預計6月30日前會在全台南完成共6組大型移動式RO淨水設備，挹注工業用水需求。

黃偉哲表示，節約用水要開源、節流兩個方向同時努力，台南預計共6組大型移動式RO淨水設備會到位，提供共約3000噸工業用水給廠商，省下來的自來水就可以移撥給民生用水；節流的部分就要靠民眾一起努力節水，將每天全市約90多噸的用水量再往下修，讓原本預計撐到7月的水庫蓄水可以多用幾天。

依據經濟部水利署南區水資源局的觀測資料，至今天中午12時止，台南各主要水庫蓄水量分別為曾文水庫約5843萬噸，蓄水率11.47%、烏山頭水庫約4056萬噸，蓄水率51.62%，南化水庫約3247萬噸，蓄水率35.69%。