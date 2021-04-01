鼓勵重回職場！台南首辦中高齡就業博覽會歡迎家庭主婦

為協助中高齡者重返職場，台南市勞工局將在17日周六在善化區文康育樂中心辦理「台南呷頭路」第一場中高齡就業博覽會，共有32家廠商提供992個職缺，勞工局長王鑫基表示，台南首次針對中高齡求職者開發職缺，是因人力缺口相當大，中高齡以上能力還可以，希望能夠站出來一起打拚，以傳產和服務業，尤其是服務業有彈性工時，歡迎二度就業或家庭主婦，大家都有工作做，有經濟收入，就可以改善生活。

台南市勞工局表示，台南市目前45至64歲中高齡勞動力人口將近40萬人，109年45-64歲勞參率67.8%，65歲以上為13.9%，皆為六都最高。但人口缺口還是非常大，受到高齡、少子的影響，未來會更需要中高齡、高齡者投入勞動市場，配合「中高齡及高齡者就業服務法」實施，今年首度辦理「中高齡就業博覽會」。

當天提供「製造業」、「清潔服務業」、「零售業」及「住宿及餐飲業」等32家企業設攤，提供992個職缺，王鑫基說「中高齡就業博覽會」現場除提供就業媒合之外，還提供「中高齡及高齡者就業促進專法宣導」、職業訓練等展示攤位，並有勞動部職業安全衛生署南區勞工健康服務中心提供健康諮詢服務，希望透過多元貼心服務，協助有意求職或轉職的中高齡朋友順利就業。

勞工局職訓就服中心主任梁偉玲提醒求職者面試要注意「時間、服裝儀容及履歷撰寫」三件事，17日中高齡就博會活動時間為上午9點到12點，求職者除服裝儀容要乾淨整齊外，為增加面試成功機率，面談時要面帶笑容，撰寫履歷時應展現自己與工作相關的學經歷、證照等優勢，並多多投遞履歷，以提高求職成功機率。

就博會為鼓勵求職者多投遞履歷，只要投遞2家以上就能兌換精美禮物，數量有限，送完為止；當天進入徵才現場請全程配戴口罩並配合各項防疫措施，如量測體溫、酒精消毒、實聯制等，相關活動資訊電洽（06）6330820，將有專人提供服務。