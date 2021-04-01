又到畢業求職潮 專家建議上「職涯就業諮詢平台」諮詢

畢業季節又來了，勞動部雲嘉南分署青年職涯發展中心今天推出「專屬青年朋友的職涯講座、職場參訪體驗、團體課程活動」，規畫4到6月在雲嘉南地區舉辦60場以上，希望幫青年釐清職涯方向；分署長劉邦棟則建議不習慣面談者可上勞動部剛推出的「Youth職涯就業諮詢平台」線上諮詢，幫自己找就業方向與理想工作。

劉邦棟說，職場的新鮮人最常見的問題是目前產業趨勢、該有什麼技能、履歷自傳書寫，甚至還在摸索就業方向，或不知適合何種職業，其實善用政府資源可事半功倍，建議還找不到就業方向的青年可先與專業的職涯諮詢師面談，了解自己的興趣、專長與目標，提早做好就業準備。

劉邦棟則鼓勵青年透過「Youth職涯就業諮詢平台」與職涯顧問進行一對一諮詢服務，只要是18到29歲青年，到台灣就業通網站註冊登入，就能預約諮詢時段，與專業顧問一起探索職涯目標、了解產業趨勢、診斷履歷自傳、提升面試技巧等，「只要拿起手機就可獲得職涯上的幫助，相當便利」。

另勞動部在就業與技能培訓上都有計畫補助，相關資訊可上YS青年職涯發展中心/雲嘉南分署臉書粉絲團或來電06-3020036洽詢。